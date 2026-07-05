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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم يتابع سير أعمال امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة من غرفة العمليات المركزية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
أ ش أ

تابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف اليوم / الأحد / ، سير أعمال امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة من داخل غرفة العمليات المركزية بالوزارة، وذلك للاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية في جميع اللجان على مستوى الجمهورية.

وأجرى الوزير اتصالات مباشرة مع مديري المديريات التعليمية بمختلف المحافظات؛ لمتابعة انتظام وصول صناديق أوراق الأسئلة وكراسات الإجابة إلى مقار اللجان في التوقيتات المحددة، والتأكد من عدم وجود أي معوقات قد تؤثر على سير الامتحانات.

وشدد الوزير، مع انطلاق الامتحانات، على ضرورة الالتزام الكامل بإجراءات التفتيش المقررة للطلاب بكل دقة وحزم، مع مراجعة اللجان من الداخل قبل بدء الامتحان والتأكد من خلوها تمامًا من أي وسائل أو أدوات قد تُستخدم في الإخلال بأعمال الامتحانات.

كما تابع الوزير، من خلال منظومة المتابعة بالكاميرات وشاشات المراقبة داخل غرفة العمليات المركزية، إجراءات دخول الطلاب إلى اللجان وسير العملية الامتحانية، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ أعمال التفتيش بمنتهى الدقة والحزم.

ووجه عبد اللطيف ببدء توزيع أوراق الأسئلة على الطلاب في المواعيد المقررة، مع الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، بما يضمن انتظام سير اللجان منذ اللحظات الأولى لبدء الامتحان.

وأدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 - 2026، بالنظامين الجديد والقديم، بالشعبتين الأدبية والعلمية، الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، حيث أدى الامتحان بالنظام الجديد (867,429) طالبًا وطالبة، فيما أدى الامتحان بالنظام القديم (3,269) طالبًا وطالبة داخل (2,032) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، كما أدى (284) طالبًا وطالبة من مدارس المكفوفين بالنظام الجديد امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (الورقة الثانية).

وأكد الأستاذ خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية للامتحانات ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن جميع مراحل العمل الخاصة بالامتحانات مؤمنة بالكامل، بدءًا من طباعة الأسئلة، مرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان، ثم لجان السير، وصولًا إلى لجان النظام والمراقبة، بما يضمن سلامة الإجراءات وسرية الامتحانات.

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الثانوية العامة (النظام القديم) يوم 7 يوليو امتحان الدور الأول للشعبة العلمية (الرياضيات) في مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)، كما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين بالنظام الجديد امتحان مادة الجغرافيا (الورقة الأولى).

وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف الثانوية العامة

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