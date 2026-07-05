الجزيري يورط الزمالك في أزمة عقده بعد إنذار بالفسخ

كشف الإعلامي خالد الغندور أن سيف الدين الجزيري كان قد قد أرسل إنذارا بفسخ تعاقده مع الزمالك منذ عدة أيام ولم يشتكي النادي في فيفا حتى الآن.

وأوضح الغندور، أن اللاعب ينتظر انتهاء المهلة الخاصة بالإنذار والتي تنتهي بعد ٩ أيام لتقديم شكوى في فيفا بفسخ تعاقده من طرف واحد والحصول على قيمة عقده بالكامل بسبب عدم حصوله على مستحقاته لمدة تقترب من ٦ أشهر.

الزمالك يخطر الجزيري برحيله

وفي وقت سابق أعلن حازم فتوح وكيل أعمال التونسي سيف الجزيري مهاجم الزمالك عن إخطار إدارة الكرة للاعب بفسخ تعاقده خلال الفترة الحالية.

وقال وكيل اللاعب : "تفاجئنا باتصال من مسؤول التعاقدات بالنادي مع اللاعب في وقت متأخر من الليل، لإبلاغه بانتهاء علاقته مع النادي وخروجه من حسابات الفريق في الموسم المقبل، رغم تبقي موسم آخر في عقده مع الزمالك".