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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عبد الرحيم كمال رئيسًا للإدارة المركزية للإنتاج المتميز بالقنوات المتخصصة

عبد الرحيم كمال و أحمد المسلماني
عبد الرحيم كمال و أحمد المسلماني
محمد نبيل

أصدر الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، قرارًا بتكليف الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال برئاسة الإدارة المركزية للإنتاج المتميز بقطاع القنوات المتخصصة، وذلك في إطار خطة الهيئة لدعم المحتوى الإعلامي وتعزيز الإنتاج الدرامي والثقافي.
 

ويعد عبد الرحيم كمال من أبرز كتاب الدراما في مصر، إذ وُلد بمحافظة سوهاج عام 1971، وتخرج في المعهد العالي للسينما عام 2000، قبل أن يبدأ مسيرته المهنية بالعمل في التليفزيون المصري، لينطلق بعدها في مشوار حافل بالأعمال الدرامية والسينمائية التي حققت نجاحًا واسعًا وحصدت إشادة نقدية وجماهيرية.

كانت الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، قد أصدرت قرارًا بتعيين الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال مستشارًا لوزير الثقافة لشؤون الدراما، وذلك عقب انتهاء فترة ندبه رئيسًا للإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية.


وقالت إن القرار يأتي في إطار الاستفادة من الخبرات الفنية والثقافية للسيناريست عبد الرحيم كمال، ودعم جهود تطوير صناعة الدراما المصرية، بما يعزز دور القوى الناعمة المصرية، ويحافظ على الهوية الثقافية الوطنية.

الكاتب أحمد المسلماني أحمد المسلماني عبد الرحيم كمال

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