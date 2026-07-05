ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية عند الإغلاق

ارتفع أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم /الأحد/ في مستهل تعاملات الأسبوع مدفوعة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية والأجنبية، فيما مالت تعاملات المستثمرين الأفراد العرب والأجانب والمصريين نحو البيع.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات نحو 36 مليار جنيه ليبلغ مستوى 3.750 تريليون جنيها، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 21.4 مليار جنيه تضمن تعاملات سندات/أذون و صفقات نقل الملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 7.7 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية /إيجي اكس 30 / بنسبة 1.18 في المائة ليصل إلى مستوى 51130.89 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي اكس70 / بنسبة 1.74 في المائة ليبلغ 15954.04 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر /إيجي إكس100 / الأوسع نطاقا والذي زاد بنحو 1.52 % ليبلغ مستوى 21655.69 نقطة.