رئيس جامعة سوهاج يتفقد امتحانات الدراسات العليا ويطمئن على انتظام اللجان

تفقد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، سير امتحانات الفصل الدراسي بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، للاطمئنان على انتظام أعمال الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للدارسين، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمختلف الكليات.

وأكد النعماني، خلال جولته، على ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة للامتحانات، وتوفير سبل الراحة للطلاب، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والشفافية، بما يضمن أداء الامتحانات في أجواء هادئة ومنظمة، مشيدًا بجهود إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري في حسن تنظيم اللجان.

جامعة سوهاج

ومن جانبه، أوضح الدكتور صدقي صالح عميد الكلية، أن الامتحانات تُجري وسط انتظام كامل، حيث يبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين 111 دارسًا، منهم 31 طالبًا بمرحلة الدبلومات، و76 طالبًا بمرحلة الماجستير، و4 طلاب بمرحلة الدكتوراه، بالإضافة إلى 40 طالبًا وافدًا.

واكد أنه تم توفير جميع الإمكانيات اللازمة لضمان سير الامتحانات بسهولة ويسر، مع الالتزام بكافة التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.

واكد الدكتور حمدي الشريف وكيل الكلية ان تزايد أعداد الطلاب الوافدين الملتحقين ببرامج الدراسات العليا بالكلية يعكس الثقة المتنامية في المستوى الأكاديمي والبحثي الذي تقدمه جامعة سوهاج، وما تتمتع به من سمعة علمية متميزة على المستويين المحلي والإقليمي.