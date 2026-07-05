مصرع سيدة أسفل عجلات قطار بالمراغة في سوهاج

قبل لحظات من وصولها إلى الجهة الأخرى، انتهت رحلة سيدة في مشهد مأساوي بعدما صدمها أحد قطارات السكة الحديد أثناء محاولتها عبور شريط السكة الحديد بمنطقة كوبري الضياع الغربي التابعة لمركز المراغة بمحافظة سوهاج، لتلفظ أنفاسها الأخيرة في موقع الحادث.

تفاصيل الواقعة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم قطار بسيدة في نطاق مركز المراغة، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة برفقة سيارة إسعاف إلى مكان الواقعة، حيث تبين من الفحص الأولي أن السيدة حاولت عبور شريط السكة الحديد في توقيت تزامن مع مرور القطار؛ ما أدى إلى دهسها ووفاتها في الحال متأثرة بإصابتها.

وخيمت حالة من الحزن على المنطقة عقب وقوع الحادث، فيما تجمع عدد من الأهالي بمحيط الواقعة، وسط اتخاذ الأجهزة المعنية الإجراءات اللازمة لرفع آثار الحادث وتأمين حركة القطارات.

وتم نقل جثمان السيدة إلى مشرحة مستشفى المراغة المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق، التي بدأت مباشرة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة والتأكد من تفاصيلها، كما كلفت الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل الأجهزة الأمنية والجهات المختصة استكمال الإجراءات القانونية.