النعماني يثمن جهود منسوبي جامعة سوهاج ويقرر صرف مكافأة مالية لكافة الكوادر الأكاديمية والإدارية

قرر الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، صرف مكافأة مالية قدرها٢٥٠٠ جنيه للكوادر الأكاديمية والإدارية بكافة كليات الجامعة وإدارتها والمستشفيات الجامعية من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الاداري.

والمتعاقدين بنظام السركي والإستعانة والمنتدبين، وذلك تقديرًا لما بذلوه من جهود متميزة خلال الفترة الماضية، والتي أسهمت بشكل واضح في انتظام العملية التعليمية وتقديم خدمات طبية متميزة على مدار الساعة.

جامعة سوهاج

وثمن رئيس الجامعة ما تم تنفيذه خلال الفتره الماضية من جهود غير عادية ومنها المشاركة الفعالة في اعمال التقييمات الشهرية والميدترم خلال الفصل الدراسي الثاني.

وذلك إلى جانب مايتم بذله داخل المستشفيات الجامعية من جهود غير عاديه علي مدار ٢٤ ساعة والخدمات الطبية المكثفة للمرضي.