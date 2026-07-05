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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بجهود طلابها.. جامعة سوهاج ثالث الجامعات المصرية في مشروع محو الأمية

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، نجاح الجامعة في حصد المركز الثالث علي مستوي الجامعات المصرية بمحو الامية وفقًا لنتائج دورة أبريل 2026 التي أعلنتها الهيئة العامة لتعليم الكبار، وذلك بمحو امية  ٩٩٢٨ مواطنًا سوهاجي.

وأكد النعمانى ان حصد الجامعة للمراكز المتقدمة علي مستوي الجامعات المصرية جاء ثمرة تعاون جميع قطاعاتها، وجهود الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري.

واشاد بالدور الوطني المتميز الذي يقوم به طلاب الجامعة في هذا المشروع القومي، ومؤكدًا أنهم كانوا على قدر المسؤولية ويسهموا بجهد وإخلاص في محو أمية آلاف المواطنين، بما يعكس وعيهم بقضايا المجتمع وإيمانهم برسالة الجامعة في خدمة الوطن.

جامعة سوهاج

ومن جانبه، قال الدكتور خالد عمران ، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  أن عدد المقيدين بدورة أبريل 2026 على مستوى الجامعة بلغ  ١٢١٢٤ دارسًا، فيما حضر الامتحانات ١٠٠٩٣ دارسًا، وبلغ عدد الناجحين ٩٩٢٨ مواطنًا، وفق النتائج الرسمية التي أعلنتها الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

واكد الدكتور عماد صموئيل مدير مركز تعليم الكبار  بالجامعة ان الجامعة مستمره في توسيع مشاركتها بمبادرات محو الأمية لتعزيز مكانة الجامعة كشريك أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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