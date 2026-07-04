بعد جدل السوشيال ميديا.. حبس المسن المتهم في التح.رش بفتاة سوهاج| تفاصيل

في تطور جديد لواقعة المسن وفتاة سوهاج، التي أثارت حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، قررت جهات التحقيق المختصة حبس المسن المتهم بالتحرش بفتاة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استكمال التحريات وسماع أقوال جميع الأطراف لكشف ملابسات الواقعة كاملة.

تفاصيل الواقعة

كانت القضية قد تصدرت مواقع التواصل عقب تداول مقطع فيديو يظهر أحد الأشخاص وهو يتعدى على مسن بالضرب في أحد شوارع محافظة سوهاج، بزعم تحرشه بإحدى الفتيات، ما أثار انقسامًا بين المتابعين، قبل أن تكشف الأجهزة الأمنية حقيقة الواقعة.

وأوضحت وزارة الداخلية أن الفحص أسفر عن عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أنه تم تحديد الفتاة الظاهرة بمقطع الفيديو، وبسؤالها أقرت بأنها تعرضت للتحرش من قبل المسن داخل سيارة ميكروباص أثناء استقلالها برفقة صديقتها يوم 28 يونيو الماضي، ثم طلب منها عقب نزوله مساعدته في عبور الطريق، وأثناء ذلك عاد وتحرش بها مرة أخرى، وهو ما أيدته صديقتها في أقوالها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الشخصين الظاهرين في الفيديو، وهما المسن، مالك أحد المحال التجارية، وسائق تدخل أثناء الواقعة.

وخلال التحقيقات، أنكر المسن الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدًا أنه طلب من الفتاة مساعدته في عبور الطريق، وأثناء مساعدتها له تعثرت قدماه، فأمسك بها حتى لا يسقط، إلا أنها اعتقدت أنه يتحرش بها وأطلقت صرخات استغاثة، فيما أيد السائق هذه الرواية، موضحًا أنه تدخل وتعدى على المسن بعدما ظن أنه يتحرش بالفتاة.

وبعد مواجهة الأطراف بأقوالهم وما توصلت إليه التحريات، باشرت جهات التحقيق استكمال إجراءاتها، وأصدرت قرارها بحبس المسن 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استمرار فحص ملابسات الواقعة والاستماع إلى أقوال الشهود، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي وفق ما تسفر عنه التحقيقات.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في القضية، في الوقت الذي تؤكد فيه الأجهزة الأمنية استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع الوقائع المتداولة، بعد التحقق من حقيقتها وسماع أقوال جميع الأطراف.