تدشين حملة لتعزيز قيم التفاؤل والتماسك المجتمعي في سوهاج

دُشنت بمحافظة سوهاج حملة «ابتسم .. وكن مختلف»، التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية والبيئة من خلال الوحدة المركزية للسكان ووحدات السكان بالمحافظات، وذلك تحت رعاية محافظ سوهاج اللواء طارق راشد، وفي إطار مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة»، بهدف ترسيخ ثقافة الابتسامة كسلوك حضاري يعكس الوعي والمسؤولية المجتمعية، ويسهم في تعزيز العلاقات الإنسانية ونشر قيم الأمل والتفاهم بين مختلف فئات المجتمع.

وأكد محافظ سوهاج، أهمية المبادرات المجتمعية التي تنفذها وزارة التنمية المحلية والبيئة في دعم جهود بناء الإنسان وترسيخ القيم الإيجابية، مشيرًا إلى أن نشر ثقافة التفاؤل والاحترام والتواصل الإنساني يعد أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المواطنين.

وقال المحافظ إن الحملة يجرى تنفيذها بالتعاون مع مديريات الصحة والسكان، والأوقاف، ومنطقة الأزهر، والكنيسة، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والثقافة، والإعلام، وتستهدف العاملين بالجهاز الإداري، والشباب، والطلاب، والأسر، ومقدمي الخدمات، والقيادات المجتمعية والدينية، إلى جانب مختلف فئات المجتمع.

وأشار إلى أن الحملة تتضمن تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والثقافية والفنية، من بينها مسابقات للرسم والتصوير والكتابة، وندوات تثقيفية، وتصميم ملصقات توعوية، وعروض مسرحية قصيرة، إلى جانب فعاليات تتناول التماسك المجتمعي والصحة النفسية وجودة الحياة، بما يعزز قيم التسامح والتفاؤل والإيجابية داخل المجتمع.