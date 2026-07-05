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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة سوهاج تحصد المركز الثالث بين الجامعات المصرية في محو الأمية بعد نجاحها في تعليم 9928 مواطنًا

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
أ ش أ

قال رئيس جامعة سوهاج الدكتور حسان النعماني، إن الجامعة حصلت على المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية في مشروع محو الأمية، وفقًا للنتائج الرسمية لدورة أبريل 2026 التي أعلنتها الهيئة العامة لتعليم الكبار، بعد نجاحها في محو أمية 9928 مواطنًا بمحافظة سوهاج.

وأكد النعماني - في تصريح اليوم/ الأحد/ - أن هذا الإنجاز يعكس التزام الجامعة بدورها المجتمعي ودعمها للمشروع القومي لمحو الأمية، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا المركز المتقدم جاء ثمرة تكامل جهود قطاعات الجامعة المختلفة، والتعاون المثمر بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب والجهاز الإداري، بما يعزز دور الجامعة كشريك فاعل في جهود الدولة لبناء الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف أن مشاركة الطلاب في مشروع محو الأمية تمثل نموذجًا عمليًا للمسؤولية المجتمعية، وتجسد وعيهم بأهمية الإسهام في معالجة إحدى القضايا الوطنية، مؤكدًا أن الجامعة تواصل تقديم كل أوجه الدعم للطلاب المشاركين في المبادرة، وتعمل على توفير المناخ المناسب لتعزيز مساهمتهم في خدمة المجتمع، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالارتقاء بمستوى التعليم والقضاء على الأمية.

وأشار إلى أن الجامعة تستهدف خلال الدورات المقبلة زيادة أعداد المستفيدين من المشروع، من خلال التوسع في برامج التوعية والتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في رفع معدلات الإنجاز وتحقيق نتائج أكثر تميزًا، مؤكدًا أن خدمة المجتمع تمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الجامعة إلى جانب العملية التعليمية والبحث العلمي.

من جانبه، أوضح الدكتور عماد صموئيل مدير مركز تعليم الكبار بالجامعة، أن إجمالي عدد المقيدين بدورة أبريل 2026 على مستوى الجامعة بلغ 12124 دارسًا، فيما حضر الامتحانات 10093 دارسًا، وبلغ عدد الناجحين 9928 مواطنًا، وفق النتائج الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة لتعليم الكبار.

وأكد صموئيل استمرار الجامعة في التوسع بمبادرات وبرامج محو الأمية، من خلال تعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية، بما يدعم جهود الدولة في مواجهة الأمية، ويعزز مكانة جامعة سوهاج كشريك رئيسي في تنفيذ المبادرات القومية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

رئيس جامعة سوهاج الدكتور حسان النعماني المركز الثالث

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