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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سوهاج.. تنفيذ الإزالة لـ203 حالة ضمن الموجة 29 واسترداد أراضي الدولة

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

أعلن اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، نتائج أعمال الموجة 29 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف، والتي نُفذت بالتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية وجهات الولاية ومديرية الأمن.

وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حقوق الدولة وفرض سيادة القانون.

محافظة سوهاج

وأوضح المحافظ أن إجمالي الحالات التي تم تنفيذها خلال الموجة الفترة من 2 مايو حتى 2 يوليو الجاري بلغ 203 حالة إزالة، منها 123 حالة داخل المستهدف و80 حالة خارج المستهدف.

واشار إلى أن الحملات أسفرت عن إ زالة 35 حالة بناء مخالف على أملاك الدولة بمساحة 3014 متر مربع، و إزالة 66 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة بلغت 7 فدان و14 قيراط، بالإضافة إلى إزالة 22 حالة متغيرات مكانية بمساحة 7 قيراط، داخل المستهدف.

كما تمت إزالة 51 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة بمساحة 3221 متر مربع، وعدد29  حالة إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمساحة 21 قيراط، خارج المستهدف، وذلك بما يعكس الجدية في مواجهة التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأكد "راشد"  أن المحافظة مستمرة في المتابعة الميدانية الدقيقة لمنع عودة التعديات مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، مشيدًا بجهود الوحدات المحلية وجهات الولاية وقوات إنفاذ القانون في تنفيذ مستهدفات الموجة.

والتي تأتي ضمن خطة الدولة للحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وتحقيق الانضباط العمراني.

وشدد المحافظ على أن الدولة لن تتهاون مع أي تعديات جديدة، وأن حملات الإزالة والمتابعة الميدانية مستمرة بكافة مراكز ومدن المحافظة، حفاظًا على حق الأجيال القادمة في الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وترسيخًا لهيبة الدولة وسيادة القانون.

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