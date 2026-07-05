ضبط 5 طلاب وطالبات داخل لجان امتحانات الثانوية أثناء الغش بالغربية

أفادت مصادر داخل غرفة عمليات التربية والتعليم بمحافظة الغربية اليوم عن

ضبط 5 طلاب وطالبات داخل لجان امتحانات الثانوية أثناء الغش علي مستوي قري ومراكز المحافظة.

ضبط حالات غش

وكانت محافظة الغربية اليوم الأحد، شهدت انتظام لجان امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025- 2026 فى مادة اللغة الأجنبية الأولى للنظامين الجديد والقديم، على مستوى المحافظة.

تفاصيل غرف العمليات

كان ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، قد أكد أن المديرية تتابع على مدار الساعة كافة الإجراءات والاستعدادات الخاصة بالامتحانات، من خلال التنسيق المستمر مع الإدارات التعليمية ومراجعة جاهزية اللجان الإمتحانية والبالغة 115لجنة، والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة، ورفع كفاءة أعمال النظافة والصيانة بمقار اللجان بما يضمن توفير الأجواء المناسبة للطلاب وتحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان الامتحانية .

ردع مخالفين وتفعيل غرف العمليات



وأشار إلى أنه تم تجهيز غرف العمليات الرئيسية والفرعية، ومتابعة جاهزية الكنترولات ومراكز توزيع الأسئلة، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة تتيح للطلاب أداء الإمتحانات في أجواء من الهدوء والاستقرار.

جدير بالذكر أن اللواء دكتور علاء عبدالمعطى محافظ الغربية، قد أكد أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة يعملان بالتنسيق الكامل مع مديرية التربية والتعليم وغرف العمليات بالمراكز والمدن والأحياء ، لضمان انتظام سير الامتحانات وخروجها بالشكل اللائق الذي يحقق مصلحة الطلاب.