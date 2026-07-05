ضبط 44.8 ألف مخالفة تموينية وتوريد 130% من مستهدف القمح بالمنيا

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الحفاظ على الأمن الغذائي للمواطنين، وضبط الأسواق، وتوفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة، يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشددًا على عدم التهاون مع أي محاولات للاحتكار أو التلاعب بالسلع المدعمة، مع استمرار التنسيق الكامل بين الأجهزة الرقابية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وحماية حقوق المواطنين.

وأوضح المحافظ أن جهود مديرية التموين خلال الفترة من يوليو 2025 حتى يونيو 2026 أسهمت في تأمين احتياجات أكثر من 3.8 مليون مواطن من السلع والخدمات التموينية، من خلال منظومة رقابية متكاملة استهدفت إحكام السيطرة على الأسواق والمنشآت التموينية.

واستعرض المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أبرز مؤشرات الأداء، موضحًا أن الحملات الرقابية اليومية أسفرت عن تحرير 44 ألفًا و887 مخالفة تموينية، منها 30 ألفًا و889 مخالفة بالمخابز والمطاحن، و11 ألفًا و890 مخالفة بالأسواق والمطاعم، و1648 مخالفة للتجار التموينيين ومنافذ “جمعيتي”، إلى جانب 460 مخالفة في مجال المواد البترولية والبوتاجاز.

وأشار وكيل الوزارة إلى نجاح الحملات في ضبط ومصادرة كميات كبيرة من السلع المدعمة ومجهولة المصدر قبل طرحها في السوق السوداء، شملت أكثر من 20 طنًا من الدقيق التمويني المدعم، و30.3 طنًا من الدقيق الحر، و25.3 طنًا من السكر، و18.5 طنًا من الأرز، و545 طنًا من المخللات، و121 ألفًا و400 قطعة ألعاب نارية، إلى جانب كميات كبيرة من اللحوم والدواجن والزيوت والأدوية والسجائر.

وأضاف أن المديرية نجحت في التوسع في منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة، حيث بلغ إجمالي المنافذ والمعارض 1813 منفذًا، شملت معارض “أهلًا رمضان” و”أهلًا مدارس” و”أهلًا بالعيد”، إلى جانب المجمعات الاستهلاكية، وأسواق اليوم الواحد، ومنافذ “أمان” والخدمة الوطنية والزراعة وشباب الخريجين، فضلًا عن منافذ مشروع “جمعيتي” وكبار التجار، بما أسهم في توفير السلع للمواطنين بتخفيضات تراوحت بين 20% و30%.

وأوضح أن منظومة الدعم السلعي تخدم مليون و 483 ألفاً و 41 بطاقة تموينية بإجمالي 3 ملايين و 806 آلاف و 690 مستفيدًا، يتم الصرف لهم من خلال 2180 تاجرًا تموينيًا و510 منافذ “جمعيتي”، مع ضخ متوسط شهري يبلغ 3565 طنًا من السكر، و2450 طنًا من الزيت، و660 طنًا من المكرونة، بالإضافة إلى مختلف السلع التموينية، كما استفاد مليون و 626 ألفاً و 585 مواطنًا من المنحة الرئاسية الاستثنائية التي صُرفت خلال الفترة من مارس حتى يونيو الماضي.

وفيما يتعلق بمنظومة الخبز، أشار وكيل وزارة التموين إلى أن المحافظة تضم 3132 مخبزًا بلديًا تنتج نحو 19.5 مليون رغيف يوميًا بسعر 20 قرشًا للرغيف، إلى جانب 420 مخبزًا سياحيًا وإفرنجيًا، مؤكدًا اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المخالفين، حيث تم غلق 364 مخبزًا لفترات تراوحت بين شهر وأربعة أشهر لارتكاب مخالفات تمس جودة الخبز أو منظومة الدعم.

واختتم وكيل وزارة التموين تقريره بالتأكيد على النجاح الكبير الذي حققه موسم توريد القمح المحلي لعام 2026، حيث بلغت المساحة المنزرعة 232 ألف فدان، فيما وصلت الكميات الموردة حتى الآن إلى 535 ألفًا و101 طن و812 كيلوجرامًا، متجاوزة المستهدف البالغ 415 ألف طن، بنسبة إنجاز بلغت 130%، وذلك من خلال 42 موقعًا لاستلام الأقماح، بما يعكس نجاح جهود الدولة والمحافظة في دعم المزارعين وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

