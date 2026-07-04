توك شو| استقرار الطقس والعملات والذهب.. والملف النووي لا يزال العقبة الأكبر بين واشنطن وطهران

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

الأرصاد تحذر من طقس السبت.. حرارة مرتفعة ورطوبة وشبورة واضطراب بالملاحة



حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار الأجواء شديدة الحرارة والرطبة على أغلب أنحاء الجمهورية، اليوم السبت 4 يوليو 2026، مع ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد الإحساس بحرارة الطقس، إلى جانب تكون الشبورة المائية صباحًا واضطراب الملاحة البحرية في بعض المناطق وفقا لما رصده “صباح البلد”.

أجواء شديدة الحرارة نهارًا

أوضحت الهيئة أن الطقس يكون شديد الحرارة رطبًا نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، ومائلًا للحرارة رطبًا خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وأكدت أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد الإحساس بدرجات الحرارة بقيم تتراوح بين درجة و3 درجات مئوية مقارنة بدرجات الحرارة المقاسة في الظل.

درجات الحرارة المتوقعة

سجلت درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى: 36 درجة للعظمى، والمحسوسة 38 درجة.

السواحل الشمالية الغربية: 30 درجة للعظمى، والمحسوسة 33 درجة.

شمال الصعيد: 37 درجة للعظمى، والمحسوسة 39 درجة.

جنوب الصعيد: 43 درجة للعظمى، والمحسوسة 44 درجة، وهي الأعلى على مستوى الجمهورية.

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم السبت 4 يوليو.. اعرف بكام عيار 21؟



واصلت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعها خلال بداية تعاملات اليوم، السبت 4 يوليو 2026، مدعومة باستمرار صعود المعدن الأصفر، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، زيادة جديدة بنحو 20 جنيهًا مقارنة بالتعاملات السابقة، فيما ارتفع سعر الجنيه الذهب بنحو 160 جنيهًا، وسط ترقب المستثمرين والمستهلكين لتحركات الأسعار محليًا وعالميًا وفقا لما رصده “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”.

ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم

أظهرت أحدث بيانات شعبة الذهب والمجوهرات استمرار موجة الارتفاع في أسعار الذهب داخل الأسواق المصرية، مع استقرار نسبي في حركة البيع والشراء، بينما تختلف الأسعار النهائية للمستهلك من محل صاغة لآخر وفقًا لقيمة المصنعية والدمغة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

جاءت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم على النحو التالي:

عيار 24: سجل نحو 6742 جنيهًا للجرام.

عيار 21: سجل نحو 5900 جنيه للجرام، بعد ارتفاع قدره 20 جنيهًا.

عيار 18: سجل نحو 5057 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب: سجل نحو 47200 جنيه، بزيادة بلغت 160 جنيهًا.

الحكومة تبدأ تحويل 1.1 مليون عداد إلى قانوني..بشري سارة لأصحاب العدادات الكودية



يشهد ملف العدادات الكودية تطورات متسارعة خلال الفترة الأخيرة، في ظل تحركات حكومية وبرلمانية تستهدف إنهاء الأزمة التي تمس ملايين المواطنين، خاصة مع ارتباطها بتقنين أوضاع الوحدات السكنية وإجراءات التصالح على مخالفات البناء.

وتسعى الدولة إلى دمج المشتركين داخل المنظومة الرسمية للكهرباء، من خلال تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، بما يضمن استقرار الخدمة وتحقيق العدالة في محاسبة المواطنين على استهلاك الكهرباء.

تحويل 1.1 مليون عداد كودي إلى قانوني

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الحكومة اتخذت خطوات إيجابية خلال الفترة الماضية لمعالجة أزمة العدادات الكودية، مشيرًا إلى أن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أعلن نجاح الوزارة في تحويل نحو 1.1 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية، في إطار خطة متكاملة لتقنين أوضاع المشتركين.

وأوضح، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة “صدى البلد”، أن هذه الخطوة تمثل بداية حقيقية لإنهاء الملف بصورة تدريجية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويضمن حصولهم على الخدمة بصورة قانونية.

سر ثقة حسام حسن في محمود صابر أمام أستراليا في مونديال 2026



أكد الناقد الرياضي أحمد صابر أن مشاركة اللاعب محمود صابر في مباراة منتخب مصر أمام أستراليا لم تكن صدفة، بل جاءت نتيجة ثقة كبيرة من الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، الذي اعتمد على إعداد فني ودراسة دقيقة للمنافس، وهو ما انعكس على الأداء والنتيجة التاريخية للفراعنة.

تأهل تاريخي لمنتخب مصر

وأوضح أحمد صابر أن منتخب مصر حقق إنجازًا تاريخيًا بالتأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، بعد الفوز على منتخب أستراليا، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز أدخل الفرحة إلى قلوب المصريين داخل البلاد وخارجها.

وقال إن الجاليات العربية في الولايات المتحدة احتفلت بالتأهل المصري، مؤكدًا أن المشهد كان استثنائيًا ويحمل قيمة كبيرة لكل المصريين.

محمود صابر كسب ثقة العميد

وأشار الناقد الرياضي إلى أن مشاركة محمود صابر في الدقائق الأخيرة من المباراة تعكس ثقة الجهاز الفني في إمكانياته، خاصة بعدما تقدم لتنفيذ أول ركلة ترجيح بثبات كبير، رغم صغر سنه، ليصبح أصغر لاعب يسدد ركلة جزاء مع المنتخب في هذا الموقف الحاسم.

وأكد أن هذه الخطوة تعكس شخصية اللاعب وثقة المدير الفني فيه، وهو ما ساهم في نجاح المنتخب خلال المباراة.

مدير الإدارة الزراعية بجهاز مستقبل مصر يكشف فرص الاستثمار في مشروع الدلتا الجديدة



قال المهندس شاهين حامد، مدير الإدارة الزراعية بجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إنه يوجد فى جهاز مستقبل مصر، خاصة في مشروع الدلتا الجديدة، أكثر من 150 شركة.

وأضاف المهندس شاهين حامد، خلال فضائية “إكسترا نيوز”، أن التنوع يكون عبارة عن شركات استثمار زراعي تكون على نظام الشراكات، وكل شركة تعرض رؤيتها، والجهاز يكون عنده قابلية لسماع أي شخص عنده فكرة جديدة يشارك فيها من خلال تعظيم عمليات الإنتاج والتكنولوجيا الحديثة.

خطوة بخطوة.. كيفية تصحيح بيانات حجز شقق الإسكان الاجتماعي إلكترونيًا



أتاح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري خدمة تصحيح بيانات المتقدمين لحجز الوحدات السكنية إلكترونيًا، من خلال بوابة مركز خدمة المواطنين، في إطار التوسع في تقديم الخدمات الرقمية وتيسير الإجراءات على المواطنين، دون الحاجة إلى التوجه إلى مقار الصندوق أو مراكز خدمة العملاء.

وتتيح الخدمة إمكانية تعديل بعض البيانات الأساسية الخاصة بطلب الحجز، سواء للمتقدمين الذين يمتلكون حسابًا مسبقًا على البوابة الإلكترونية أو الراغبين في إنشاء حساب جديد للاستفادة من الخدمات المتاحة.

كيفية إنشاء حساب جديد لتصحيح البيانات

في حال عدم امتلاك المتقدم حسابًا على بوابة مركز خدمة المواطنين، يبدأ الأمر بالدخول إلى الموقع الإلكتروني، ثم اختيار "مركز خدمة المواطنين" والضغط على "تسجيل".

ويقوم المواطن بإدخال البيانات المطلوبة، والتي تشمل الرقم القومي، ورقم الهاتف المحمول المسجل بالنظام، وإنشاء كلمة مرور، ثم يتلقى رسالة نصية تحتوي على كود التفعيل، يتم إدخاله لإتمام عملية تفعيل الحساب.

وبعد نجاح عملية التفعيل، تظهر صفحة الطلبات، ومنها يتم اختيار خدمة "تصحيح البيانات" لاستكمال إجراءات التعديل.

عصام والي: مشروع الدلتا الجديدة ليس زراعي فقط بل مجتمع عمراني متكامل



قال المهندس عصام والي، مدير الإدارة الهندسية بجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إن مشروع الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان، ليس مشروعا زراعيا فحسب، بل هو تنمية زراعية ومجتمع عمراني متكامل.

وأضاف عصام والي، خلال لقاء عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن “مشروع الدلتا الجديد يعتمد على مصدرين للمياه، أحدهما محطة نبع وهى المصدر الشرقي، تأخذ مياه من على بعد 56 كيلو من فرع رشيد، وبما أن فرق المنسوب حوالي 22 مترا، فقد كان الاستصلاح في الفترات السابقة يعتمد على مسار المياه في الإنحدار الطبيعي للأرض الطبيعية، لكن عندما اتجهنا للاستصلاح في الصحراء الغربية ومنطقة الضبعة والدلتا الجديدة وجدنا أن منسوب الأراضي أعلى بكثير من منسوب المياه فاضطررنا أن نعمل محطات رفع، وهم حوالي 13 محطة رفع أحدهم محطة نبع”.

وأوضح مدير الإدارة الهندسية بجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة: أن محطة نبع ترفع من مستوى 0 لـ 22 مترا أعلى من المنسوب الذي دخلت به، والمحطة تسقى 11 طرمبة فيها 9 تعمل بصفة مستمرة واثنين ستاند باي.

أستاذ علوم سياسية: الملف النووي لا يزال العقبة الأكبر بين واشنطن وطهران



أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أشار فيها إلى وجود "اجتماعات جيدة" مع إيران، لا تعني حدوث تحول حقيقي في مسار العلاقات بين واشنطن وطهران، وإنما تأتي في إطار رسائل سياسية تستهدف الداخل الأمريكي أكثر من كونها تعكس تقدمًا فعليًا في المفاوضات.

وأوضح فهمي، خلال مداخلة مع قناة «إكسترا نيوز»، أن ما يجري حاليًا يقتصر على اتصالات تقنية ومباحثات غير مباشرة بين الجانبين، دون الوصول إلى اتفاق شامل أو الدخول في مفاوضات مباشرة قادرة على حسم القضايا الخلافية.

الملف النووي لا يزال العقبة الأبرز

وقال إن البرنامج النووي الإيراني ما زال يمثل القضية الرئيسية على طاولة التفاوض، إلا أن المحادثات لم تحقق تقدمًا ملموسًا، في ظل استمرار تأجيل عدد من الملفات الخلافية وعدم التوصل إلى تفاهمات نهائية بشأنها.

وأضاف أن تعقيدات الملف النووي تعكس استمرار التباين في مواقف الأطراف المعنية، الأمر الذي يجعل الوصول إلى اتفاق شامل أمرًا بعيد المنال في المرحلة الحالية.

الوساطات الدولية فتحت قنوات الاتصال

ولفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن الوساطات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الجهود القطرية والباكستانية، نجحت في فتح قنوات للتواصل بين واشنطن وطهران، إلا أنها لم تتمكن حتى الآن من تحقيق اختراق حقيقي في القضايا الجوهرية التي تعرقل مسار التفاوض.

وأكد أن هذه الوساطات ساعدت في استمرار الحوار، لكنها لم تنهِ الخلافات الأساسية التي لا تزال قائمة بين الجانبين.