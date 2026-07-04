خال محمد صلاح: الشعب كان محتاج يفرح.. ومصر منتظرة منه الكثير

قال عبد العزيز البمبي خال اللاعب محمد صلاح أنه استقبل خبر فوز مصر وحصول محمد صلاح على لقب رجل المباراة بسعادة بالغة وفرحة كبيرة، فعلا المنتخب المصرى كله واللاعب محمد صلاح فرحوا الشعب اللى كان محتاج يفرح، مضيفا أن اللاعبين كانوا على قد المسؤولية.

وأضاف عبد العزيز البمبي خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز أن الأجواء في البيت عندهم كانت متوترة ومختلفة عن أى بيت مصرى تماما، لكن كانوا بيدعوا للمنتخب بالتوفيق، وكانوا متعشمين خير والحمد لله كسبنا الماتش .

ولفت خال محمد صلاح إلى أن : “الكابتن أما كلمهم وعدهم بأنهم هيفوزوا فى المباراة هو وبقيت الرجالة وهيصعدوا للدور اللي بعد كدا، وأن المنتخب كله على قلب رجل واحد، وعاوزين يفرحوا الشعب ويردوا بعض الشيء للقيادة السياسية اللي دعمتهم ووقفت فى ظهرهم”.

ووجه “عبد العزيز البمبي” رسالة للكابتن محمد صلاح قائلا: احنا والشعب منتظرين منكم الكثير ، واحنا فعلا فى ضهركم وانتم عملتم إنجاز، واللى جاى أفضل بإذن الله.

ونوه خال محمد صلاح إلى أن دموع الكابتن وجعتهم، تحس أن هو فعلا شايل مسؤولية وأن مصر كلها منتظرة منه الكثير وهو على قد المسؤولية مشيرا الى أن الشعب متعشم فيه لأن هو برضه راجل مش شوية فهو كابتن ليفربول واخد كأس أمم أوروبا قبل كدا، وكابتن منتخب مصر، فهو عليه حمل كبير، وهو أثبت أنه قدها وزيادة.