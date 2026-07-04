مدير الإدارة الزراعية بجهاز مستقبل مصر يكشف فرص الاستثمار في مشروع الدلتا الجديدة

قال المهندس شاهين حامد مدير الادارة الزراعية بجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة: إنه يوجد فى جهاز مستقبل مصر وخاصة في مشروع الدلتا الجديدة اكثر من 150 شركة.

وأضاف المهندس شاهين حامد خلال فضائية إكسترا نيوز أن التنوع يكون عبارة عن شركات استثمار زراعي تكون على نظام الشراكات، وكل شركة تعرض رؤيتها، والجهاز يكون عنده قابلية لسماع أي شخص عنده فكرة جديدة يشارك فيها من خلال تعظيم عمليات الإنتاج والتكنولوجيا الحديثة .

وأوضح مدير الادارة الزراعية بجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة: أن التنوع المحصولي يكون على حسب الاسواق، فننظر ما الذى تحتاجه الاسواق ونبدأ ننوع في المحاصيل لكى لا يكون هناك تضخم في الاسعار بالنسبة للمستهلكين.

وأشار شاهين حامد إلى أنهم لا يقومون بالزراعة بشكل عشوائي، بل يزرعون وفقا لفكر ومنظومة ليستطيعوا أن يصلوا من خلالها للمستهلك، بشكل يشعر فيه أن الأسعار منخفضة.