قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو العينين: لا سلام حقيقي في المنطقة دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
خطوة بخطوة.. كيفية تصحيح بيانات حجز شقق الإسكان الاجتماعي إلكترونيًا
وزير الخارجية يبحث مع رئيس الوزراء الفلسطيني دعم السلطة وتطورات الأوضاع في غزة
أبو العينين: القضية الفلسطينية جوهر تحقيق الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط | صور
7 مليارات جنيه تعويضات.. حيثيات المؤبد والمشدد لـ محمود عزت و75 متهما بالتخابر مع دولة أجنبية | خاص
دعاء تيسير الأمور المعطلة .. ردده يفرج الله همك ويريح بالك
ما هي المنتخبات المتأهلة لدور الـ 16 في كأس العالم ؟
أبو العينين: الميثاق الجديد من أجل المتوسط فرصة لتحويل التحديات إلى مشروعات تنموية
من المجد إلى الملايين.. منتخب مصر يحصد مكاسب استثنائية في مونديال 2026
أبو العينين: افتتاح "الأوكتاجون" يجسد رؤية الدولة في تعزيز قدرات مصر الاستراتيجية
لبنان.. قصف إسرائيلي يستهدف بلدات حداثا وكونين والطيري في الجنوب
أبو العينين : تحديات الأمن والطاقة والهجرة تفرض شراكة أعمق بين دول المتوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مستقبل مصر: "الدلتا الجديدة" نقلة نوعية في الزراعة ومنصة كبرى للأمن الغذائي والاستثمار

مستقبل مصر للتنمية المستدامة
مستقبل مصر للتنمية المستدامة
أ ش أ

أكد مسؤولو جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة"، أن مشروع (الدلتا الجديدة) يمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الزراعية والاقتصادية في مصر، مشددين على أنه لا يقتصر على استصلاح الأراضي، وإنما يعد مشروعًا قوميًا متكاملًا لإنشاء مجتمع جديد، يستهدف إضافة 2.2 مليون فدان إلى الرقعة الزراعية، بما يعزز الأمن الغذائي ويحول المنطقة إلى واحدة من أكبر المنصات الإنتاجية والاستثمارية في الشرق الأوسط.

وقال الدكتور المهندس عصام والي، مدير الإدارة الهندسية بجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، في مقابلة مع برنامج (هذا الصباح) على قناة (إكسترا نيوز)، إن مشروع (الدلتا الجديدة) ليس مشروعًا زراعيًا فقط، بل مشروع تنمية زراعية ومجتمع جديد يعتمد على منظومة ذكية لإدارة الحياة وتشغيل جميع مرافقه بكفاءة"، مؤكدًا أن الهدف الأساسي للمشروع هو تحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري.

وأوضح "والي" ، أن المشروع يعتمد على منظومة متطورة لإدارة الموارد المائية، تتصدرها محطة (نبع) بالمصدر الشرقي، والتي تعد أولى محطات رفع المياه، حيث تقوم بتغذية 13 محطة رئيسية أخرى لضمان وصول المياه إلى مختلف الأراضي المستصلحة بكفاءة عالية.

وأضاف أن المحطة مجهزة بأحدث أنظمة الحماية والتشغيل، وتم تنفيذها وفق أعلى المواصفات الهندسية، رغم التحديات الفنية التي صاحبت إنشاء البنية التحتية للمشروع، لافتًا إلى أن المشروع يعتمد على منظومة التحكم والمراقبة الذكية "سكادا"، التي تتيح متابعة تشغيل المحطات لحظيًا والاستجابة الفورية لأي أعطال أو طوارئ، بما يضمن استدامة التشغيل وكفاءة إدارة منظومة الري.

وأشار إلى أن المشروع لا يقتصر على البنية الزراعية، بل يوفر أيضًا بيئة عمل متكاملة وخدمات وتسهيلات للعاملين، في إطار رؤية شاملة لبناء مجتمع عمراني وإنتاجي متكامل.

من جانبه، قال المهندس شاهين حامد، مدير الإدارة الزراعية بجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، "إن تنفيذ المشروع جاء بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والموارد المائية والري، عقب إجراء دراسات موسعة وتحاليل دقيقة للتربة لاختيار أفضل الأراضي القادرة على تحقيق أعلى معدلات الإنتاج".

وأوضح أن المشروع يركز على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح وبنجر السكر، بهدف زيادة الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

بدوره، أكد محمد أبو الغيط، مدير إدارة الاستثمار بجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن الرؤية الاستثمارية للمشروع تستهدف تحويل الدلتا الجديدة إلى واحدة من أكبر المنصات الإنتاجية والاستثمارية في المنطقة، من خلال إنشاء منظومة متكاملة تشمل الإنتاج الزراعي، وتصنيع الغذاء، والخدمات اللوجستية، بما يعظم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية.

وأضاف أن المشروع يفتح الباب أمام استثمارات القطاع الخاص المحلي والدولي في مختلف المراحل، بدءًا من البنية التحتية، مرورًا بالإنتاج والتصنيع، ووصولًا إلى خدمات النقل والتخزين والتعبئة، وهو ما يسهم في زيادة الصادرات، ورفع معدلات التشغيل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري".

وأشار إلى أن الفرص الاستثمارية داخل مشروع الدلتا الجديدة لا تقتصر على النشاط الزراعي، وإنما تمتد إلى الصناعات الغذائية، ومراكز التعبئة والتغليف، وسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، إضافة إلى المعدات الزراعية والتكنولوجيا الحديثة، بما يجعل المشروع أحد أهم محركات التنمية والاستثمار في مصر خلال السنوات المقبلة.

مستقبل مصر للتنمية المستدامة الرقعة الزراعية الموارد المائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

محمد صلاح يرد على سؤال مثير: من هو أفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية؟

أسعار الدواجن

البانيه يفاجئ المستهلكين.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

حمزة عبد الكريم

بعد الفوز على أستراليا.. برشلونة يشيد بدور حمزة عبد الكريم مع منتخب مصر

صورة من اللقاء

ركلات الترجيح تحسم مباراة مصر وأستراليا بدور الـ32 بكأس العالم 2026

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر

الارجنتين

بعد تعادل الرأس الأخضر أمام الأرجنتين.. فتحي سند يلمح إلى مفاجأة جديدة

برج الجدي حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026

برج الجدي حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026 .. تقبل متغيرات العمل

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات اليوم السبت 4-7-2026

ترشيحاتنا

وزارة الإسكان

الإسكان تحذر المتعاملين من شراء عقار قبل الرجوع لجهاز المدينة المختص

علاء نصر الدين

اتحاد الصناعات : توطين إنتاج الأخشاب فرصة استثمارية واعدة توفر 1.5 مليار دولار واردات

بنك إنجلترا

الشركات البريطانية تتمسك برفع الأسعار رغم انحسار التوترات مع إيران

بالصور

وداعًا للأتربة.. حيلة بسيطة لتنظيف مروحة السقف بدون فكها في دقائق

حيلة بسيطة لتنظيف مروحة السقف
حيلة بسيطة لتنظيف مروحة السقف
حيلة بسيطة لتنظيف مروحة السقف

رائحة الثلاجة الكريهة لن تعود مجددًا .. خطوات بسيطة للتخلص منها نهائيًا.. و 3 طرق للحفاظ على انتعاشها

خطوات بسيطة للتخلص من رائحة الثلاجة الكريهة نهائيًا
خطوات بسيطة للتخلص من رائحة الثلاجة الكريهة نهائيًا
خطوات بسيطة للتخلص من رائحة الثلاجة الكريهة نهائيًا

بدون مجهود.. طريقة إزالة الدهون من البوتاجاز بمكونات في المنزل

طريقة إزالة الدهون من البوتاجاز في دقائق بمكونات موجودة في كل منزل
طريقة إزالة الدهون من البوتاجاز في دقائق بمكونات موجودة في كل منزل
طريقة إزالة الدهون من البوتاجاز في دقائق بمكونات موجودة في كل منزل

وداعًا للمناشف الخشنة.. خدعة بسيطة تجعلها أكثر نعومة بعد كل غسلة

وداعًا للمناشف الخشنة.. خدعة بسيطة تجعلها أكثر نعومة بعد كل غسلة
وداعًا للمناشف الخشنة.. خدعة بسيطة تجعلها أكثر نعومة بعد كل غسلة
وداعًا للمناشف الخشنة.. خدعة بسيطة تجعلها أكثر نعومة بعد كل غسلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

المزيد