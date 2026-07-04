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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عصام والي: مشروع الدلتا الجديدة ليس زراعي فقط بل مجتمع عمراني متكامل

المهندس عصام والي
المهندس عصام والي
شيماء جمال

قال المهندس عصام والي مدير الإدارة الهندسية بجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة: إن مشروع الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان، ليس مشروعا زراعيا فحسب، بل هو تنمية زراعية ومجتمع عمراني متكامل.

وأضاف عصام والي خلال لقاء عبر فضائية إكسترا نيوز: أن مشروع الدلتا الجديد يعتمد على مصدرين للمياه، أحدهما محطة نبع وهى المصدر الشرقي، تأخذ مياه من على بعد 56 كيلو من فرع رشيد، وبما أن فرق المنسوب حوالي 22 مترا، فقد كان الاستصلاح في الفترات السابقة يعتمد على مسار المياه في الإنحدار الطبيعي للأرض الطبيعية، لكن عندما اتجهنا للاستصلاح في الصحراء الغربية ومنطقة الضبعة والدلتا الجديدة وجدنا أن منسوب الأراضي أعلى بكثير من منسوب المياه فاضطررنا ان نعمل محطات رفع، وهم حوالي 13 محطة رفع أحدهم محطة نبع.

وأوضح مدير الإدارة الهندسية بجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة: أن محطة نبع ترفع من مستوى 0 لـ 22 مترا أعلى من المنسوب الذي دخلت به، والمحطة تسقى 11 طرمبة فيها 9 تعمل بصفة مستمرة واثنين ستاند باي.

وبين المهندس عصام والي أن هذه  الطرمبات عملاقة جدا، والمحطة فيها 11 طرمبة من اجمالي 54 طرمبة على حجم المشروع بالكامل.

ولفت الى ان هذه الطرمبات التى تعمل بهذه القدات قليلة فى العالم، فالطرمبة الواحده تستطيع أن ترفع 12.5 متر مكعب في الثانية باجمالي التسع طرمبات حوالي 9.7 مليون متر مكعب في اليوم، وتوزع عن طريق ترع مفتوحة ومواسير الترع المفتوحة وهى في حدود 270 كيلو ترع .

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