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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لا نرى ميسي.. رسالة نارية من إبراهيم حسن قبل مواجهة الأرجنتين

ابراهيم حسن
ابراهيم حسن
يمنى عبد الظاهر

كشف الإعلامي أمير هشام عن رسالة قوية من إبراهيم حسن قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب الأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم، مؤكدًا أن الجهاز الفني لا يمنح المنافس أكبر من حجمه.

ونقل أمير هشام تصريحات إبراهيم حسن، التي قال فيها: «لا نرى ميسي أو الأرجنتين»، في إشارة إلى تركيز منتخب مصر على تقديم أفضل أداء داخل الملعب، دون الالتفات إلى أسماء النجوم أو قوة المنافس.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة قوية أمام منتخب الأرجنتين، وسط طموحات بمواصلة المشوار في البطولة وتحقيق إنجاز تاريخي جديد بالتأهل إلى الدور ربع النهائي.


يعد هذا أول فوز يحرزه منتخب الفراعنة في الأدوار الإقصائية، في رابع مشاركة له في كأس العالم بعد 1934 و1990 و2018.

وحقق منتخب مصر إنجازًا غير مسبوق بعدما تأهل إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم، عقب الفوز على منتخب أستراليا بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل، في مواجهة دور الـ32.

ارتقى منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، للمركز الـ24 فى تصنيف فيفا بدلا من الـ26، بعد التأهل التاريخى لدور الـ16 فى كأس العالم  2026.

واصل منتخب مصر كتابة التاريخ في بطولة كأس العالم 2026، بعدما أصبح خامس منتخب أفريقي يحقق الفوز في مباراة بالأدوار الإقصائية للمونديال، إثر تفوقه على أستراليا بركلات الترجيح في دور الـ32.

موعد مباراة منتخب مصر و الأرجنتين

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر في دور ثمن النهائي مع الأرجنتين بعد هزيم الرأس الأخضر 3-2، ضمن منافسات مونديال 2026 المقام حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتقام مباراة منتخب مصر و الأرجنتين في دور الـ16 يوم الأربعاء 7 يوليو الجاري على ملعب أتالانتا، وتنطلق في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

 ويأمل الجهاز الفني بقيادة حسام حسن في استثمار الحالة المعنوية المرتفعة للاعبين، بعد هذا التأهل التاريخي، من أجل مواصلة المشوار وتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجل الكرة المصرية، بينما يواصل محمد صلاح قيادة المنتخب بخبراته الكبيرة وطموحه في كتابة فصل جديد من تاريخ الفراعنة على الساحة العالمية.
 

الإعلامي أمير هشام إبراهيم حسن منتخب الأرجنتين موعد مباراة منتخب مصر و الأرجنتين

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