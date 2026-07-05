حضريها لأطفالك في البيت.. طريقة عمل أكواب الكوكيز الباردة

قدمت الشيف غادة التلي، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل أكواب الكوكيز الباردة، فهي من الحلويات اللذيذة التي يمكنك تقديمها لأطفالك و ضيوفك في المنزل.

مقادير أكواب الكوكيز الباردة



● 30 حبة بسكوت شوكولاته بحشوة الكريمة

● 50 جرام زبدة

للحشوة

● 100 جرام جبنة كريمي

● 1 مغلف كريمة بودرة

● 1 كوب كريمة

للوجه

● 250 جرام شوكولاته بالحليب

للتزيين

● فراولة

● ورد

طريقة تحضير أكواب الكوكيز الباردة

يطحن بسكوت الشوكولاتة مع الزبدة

يصنع من الخليط أكواب مجوفة داخل أكواب كرتون

ثم تدخل الثلاجة لتتماسك

ثم يفتح الأكواب الكرتون وتنزع

تخفق مقادير الحشوة جيدا

تحشى أكواب البسكوت بالحشوة

تذوب الشوكولاتة وتضاف على الوجه

وتترك لتتماسك

ثم تزين بالفراولة والورد

وتقدم