لذيذ جدا.. طريقة عمل طاجن الجمبري في الفرن

إذا كنت تبحثين عن وجبة بحرية شهية وسهلة التحضير، فإن طاجن الجمبري من الأطباق المميزة التي تجمع بين الطعم الغني وسرعة الإعداد، خاصة مع الصلصة الحمراء والثوم والفلفل.

المكونات:

½ كيلو جمبري متوسط أو كبير منظف.

بصلة متوسطة مفرومة.

4 فصوص ثوم مفروم.

2 ثمرة طماطم مبشورة أو كوب عصير طماطم.

ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

فلفل أخضر أو ألوان مقطع شرائح.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

رشة شطة (اختياري).

2 ملعقة كبيرة زيت أو زبدة.

بقدونس مفروم للتزيين.

طريقة التحضير:

1. سخني الزيت في مقلاة، ثم شوحي البصل حتى يذبل.

2. أضيفي الثوم وقلبيه لمدة دقيقة حتى تفوح رائحته.

3. أضيفي الطماطم المبشورة والصلصة والتوابل، واتركي الصلصة تغلي لمدة 10 دقائق.

4. ضعي الفلفل الشرائح وقلبيه مع الصلصة.

5. أضيفي الجمبري وقلبيه لمدة دقيقتين فقط دون أن ينضج بالكامل.

6. انقلي الخليط إلى طاجن فرن، ويمكن إضافة القليل من الجبن الموتزاريلا على الوجه حسب الرغبة.

7. أدخلي الطاجن فرنًا ساخنًا على 200 درجة مئوية لمدة 10-15 دقيقة حتى ينضج الجمبري ويحمر الوجه قليلًا.

8. زيني بالبقدونس المفروم وقدميه ساخنًا مع الأرز الأبيض أو الخبز البلدي.

لا تطيلي مدة طهي الجمبري حتى لا يصبح قاسيًا، فبمجرد أن يتحول لونه إلى الوردي يكون قد نضج.