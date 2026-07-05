3 علامات لنقص فيتامين ب12 تظهر على وجهك .. تعرّف عليها

يعد فيتامين ب12 عنصرًا غذائيًا أساسيًا يُساعد الجسم على إنتاج خلايا الدم الحمراء، والحفاظ على صحة الأعصاب، وإنتاج الحمض النووي (DNA)، وعندما تنخفض مستوياته بشكلٍ كبير، قد تظهر مجموعة واسعة من الأعراض، بعضها قد يظهر على الوجه، أو في الفم، أو حول العينين.

أعراض نقص فيتامين ب 12

- بشرة شاحبة

يُعدّ فيتامين ب12 ضروريًا لإنتاج خلايا الدم الحمراء السليمة، عندما تنخفض مستوياته، قد لا ينتج الجسم ما يكفي من خلايا الدم الحمراء الطبيعية، مما يؤدي إلى نوع من فقر الدم يُسمى فقر الدم الضخم الأرومات ، ونتيجةً لفقر الدم، يصل كمية أقل من الأكسجين إلى أنسجة الجسم، مما قد يجعل الجلد يبدو أكثر شحوبًا من المعتاد

- لسان أملس أو أحمر أو متورم

تُعدّ التغيرات في اللسان من العلامات الكلاسيكية لنقص فيتامين ب12، يُصاب بعض الأشخاص بالتهاب اللسان ، وهو التهاب يُصيب اللسان ويجعله يبدو أحمر اللون، أو متورماً، أو أملس، أو لامعاً، وقد تتقلص أو تختفي النتوءات الصغيرة الموجودة على اللسان، والتي تُسمى الحليمات، مما يُضفي عليه مظهراً أملساً

- تقرحات الفم وبقع حمراء

قد تشير قرح الفم المتكررة أو البقع الحمراء الزاهية داخل الفم أحيانًا إلى نقص فيتامين ب12، وقد تظهر هذه التقرحات على اللسان أو اللثة أو باطن الخدين أو الشفتين

على الرغم من أن قرح الفم العرضية شائعة وغير ضارة في كثير من الأحيان، إلا أنه ينبغي مناقشة التقرحات التي تعود بشكل متكرر أو لا تلتئم مع مقدم الرعاية الصحية

المصدر verywellhealth