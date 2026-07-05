هشام عبد العزيز: الرئيس السيسي قدم خريطة الإصلاح الشاملة للدولة المصرية

قال هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قدّم أمس خارطة طريق شاملة للإصلاح، أكثر شمولًا ووضوحًا، مع افتتاح المقر الجديد لـ الأوكتاجون، في إشارة إلى مرحلة جديدة في "الجمهورية الجديدة".

ورأى خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز أن ما طُرح في كلمة الرئيس السيسي أمس يؤكد أن الإصلاح ليس مجرد إجراءات اقتصادية فقط، بل هو فلسفة حكم متكاملة للمرحلة المقبلة، والرسالة المهمة التي طُرحت أن الدولة تدخل مرحلة جديدة بعد أن تم تثبيت الاستقرار، ونتجه الآن إلى تعميق خطوات الإصلاح.

وتابع: "الرئيس تحدث عن مختلف جوانب المرحلة المقبلة، بما فيها الإعلام والاقتصاد، وانعكاس ذلك على المواطنين، سواء فيما يتعلق بآثار التنمية أو تأثيرها المباشر على حياة الناس".

وأوضح أنه تم التطرق إلى ملف التعليم والاهتمام به، وكذلك رؤية واضحة للتنمية السياسية، والتي تتجلى في فتح المجال العام والانفتاح على مختلف الآراء، بشرط الالتزام بالموضوعية والوطنية المصرية، مع توجيه المسؤولين للاستماع وعرض البيانات بشفافية.

وأكد أن من أهم ما أشار إليه الرئيس ملف المحليات، وهو ركن أساسي من أركان العملية السياسية، لأنها تمثل البوابة الأولى لتكوين نخبة سياسية جديدة مرتبطة بالعمل العام ومصالح المواطنين.