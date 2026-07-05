بعد التراجع الأخير للذهب.. إلى أين وصلت أسعار السبائك والجنيه الذهب اليوم في مصر؟

تراجعت أسعار السبائك الذهبية والجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم؛ بعد موجة التراجع الأخيرة التي شهدها المعدن الأصفر في الأسواق المحلية، وسط ترقب المستثمرين والمقبلين على الشراء لتحركات الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وتواصل السبائك الذهبية جذب الراغبين في الاستثمار والادخار، بينما يحافظ الجنيه الذهب على مكانته باعتباره من أكثر أدوات الاستثمار في الذهب تداولًا داخل السوق المصرية.

أسعار السبائك الذهب اليوم

سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرامًا عيار 24: 335,450 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام عيار 24: 670,900 جنيه.

سعر سبيكة الذهب وزن 250 جرامًا عيار 24: 1,677,250 جنيهًا.

سعر كيلو الذهب عيار 24: 6,709,000 جنيهات.

سعر كيلو الذهب عيار 21: 5,870,375 جنيهًا.

سعر طن الذهب عيار 24: 6,709,000,000 جنيه.

سعر طن الذهب عيار 21: 5,870,375,000 جنيه.

أسعار الجنيه الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب عيار 21 وزن 8 جرامات: 46,963 جنيهًا.

سعر نصف الجنيه الذهب عيار 21: 23,481.5 جنيه.

سعر ربع الجنيه الذهب عيار 21: 11,740.75 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24: 6,709 جنيهات للجرام.

سعر الذهب عيار 21: 5,870 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 18: 5,032 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 14: 3,914 جنيهًا للجرام.