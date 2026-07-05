المؤتمر: كلمة الرئيس السيسي في افتتاح الأوكتاجون أكدت أن قوة مصر ضمانة للسلام والاستقرار

أكد الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية "الأوكتاجون" حملت رسائل وطنية واستراتيجية مهمة، عكست رؤية الدولة المصرية في ترسيخ معادلة متوازنة تقوم على امتلاك القوة لحماية السلام، وتعزيز الأمن القومي في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة.

وقال صميدة إن الرئيس السيسي أكد مجددًا أن الدولة المصرية تنتهج سياسة تقوم على السلام والاستقرار، لكنها في الوقت ذاته تمتلك من القدرات والإمكانات ما يمكنها من حماية حدودها وصون مقدراتها، وهو ما يعزز مكانة مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة.

مقر القيادة الاستراتيجية

وأضاف أن افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية والأوكتاجون يجسد حجم التطور الذي شهدته القوات المسلحة المصرية خلال السنوات الماضية، ويعكس اهتمام القيادة السياسية بتحديث مؤسسات الدولة وتعزيز جاهزيتها وفق أحدث النظم والمعايير العالمية.

وأشار رئيس حزب المؤتمر إلى أن الدولة المصرية نجحت في بناء قوة شاملة ترتكز على التنمية والاقتصاد إلى جانب القوة العسكرية، بما يحقق الردع ويحافظ على مقدرات الوطن، مؤكدًا أن ما تشهده مصر من إنجازات يؤسس لجمهورية حديثة قادرة على مواجهة التحديات وصناعة المستقبل.

وأكد صميدة، أن الشعب المصري يقف خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة، داعمًا لكل الجهود الرامية إلى حماية الأمن القومي، واستكمال مسيرة البناء والتنمية، وترسيخ مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.