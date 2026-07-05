محمد همام: افتتاح “الأوكتاجون” يجسد رؤية الدولة لبناء مؤسسات قادرة على حماية الأمن القومي

أكد الدكتور محمد همام، أمين القاهرة الجديدة بحزب الجيل الديمقراطي، والأمين المساعد للجنة الإسكان بالحزب، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقر القيادة الاستراتيجية الجديدة للدولة “الأوكتاجون” يمثل محطة فارقة في مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، ويعكس ما وصلت إليه الدولة المصرية من تطور كبير في بناء مؤسساتها الاستراتيجية وفق أحدث النظم العالمية، بما يعزز من كفاءة منظومة القيادة والسيطرة وإدارة الأزمات.

وقال همام ، إن الرسائل التي حملها الرئيس خلال الافتتاح أكدت أن الدولة المصرية تواصل العمل وفق رؤية شاملة تستهدف الحفاظ على الأمن القومي، وبناء قدرات وطنية متطورة قادرة على التعامل مع مختلف التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية، مع الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والتخطيط الاستراتيجي في إدارة مؤسسات الدولة.

قدرة الدولة المصرية على التخطيط للمستقبل

وأضاف أن “الأوكتاجون” ليس مجرد منشأة عسكرية متطورة، بل يمثل رمزًا لقدرة الدولة المصرية على التخطيط للمستقبل، وتجسيدًا لحرص القيادة السياسية على امتلاك بنية مؤسسية حديثة تدعم سرعة اتخاذ القرار، وتحقق أعلى مستويات التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة، بما يرسخ مكانة مصر كدولة قوية وقادرة على حماية مقدراتها.

وأشار أمين القاهرة الجديدة بحزب الجيل الديمقراطي إلى أن ما تشهده الدولة من مشروعات قومية واستراتيجية يؤكد أن التنمية الشاملة والأمن القومي وجهان لعملة واحدة، وأن بناء الإنسان وتطوير المؤسسات وتحديث البنية التحتية الدفاعية والمدنية يسير في إطار رؤية وطنية متكاملة تستهدف تأمين حاضر مصر وصناعة مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا