قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مديحة حمدي: أعود للفن بعد إجازة الصيف.. وأقرأ عدة سيناريوهات بعد تحسن حالتي الصحية| خاص
إبراهيم حسن لـ أحمد موسى: بوجه تحية من خلالك للشعب الفلسطيني اللي بيشجع منتخب مصر
نتنياهو: لا أعتقد أن هناك صدعا في العلاقة مع ترامب
وليد جاب الله: الدولة تسعى دائما لوضع المواطن في أولوية الاهتمام
قاليباف: لسنا في حالة سلام مع أمريكا.. ولن نعترف بإسرائيل
الإسكان الاجتماعي 2026.. الأسعار وشروط حجز شقق سكن لكل المصريين 9
تعليق عاجل من مستشارة اللغة الإنجليزية بالتعليم بعد امتحان انجليزي الثانوية العامة
لأول مرة منذ 4 أشهر.. تراجع سعر الدولار إلى هذه القيمة
العرابي: مصر في سباق مع التطورات العلمية.. ولديها إنجاز عسكري علمي
كل فلسطين وغزة بيحبوك.. أول تعليق من الرسام الفلسطيني على صورة حسام حسن
لبنان: 4304 شهيداً و12203 جريحاً ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس
آداب المنصورة تناقش رسالة دكتوراه لباحثة في الـ83 عاما حول الشيخوخة النشطة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

محمد همام: افتتاح “الأوكتاجون” يجسد رؤية الدولة لبناء مؤسسات قادرة على حماية الأمن القومي

الدكتور محمد همام
الدكتور محمد همام
معتز الخصوصي

أكد الدكتور محمد همام، أمين القاهرة الجديدة بحزب الجيل الديمقراطي، والأمين المساعد للجنة الإسكان بالحزب، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقر القيادة الاستراتيجية الجديدة للدولة “الأوكتاجون” يمثل محطة فارقة في مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، ويعكس ما وصلت إليه الدولة المصرية من تطور كبير في بناء مؤسساتها الاستراتيجية وفق أحدث النظم العالمية، بما يعزز من كفاءة منظومة القيادة والسيطرة وإدارة الأزمات.

وقال همام ، إن الرسائل التي حملها الرئيس خلال الافتتاح أكدت أن الدولة المصرية تواصل العمل وفق رؤية شاملة تستهدف الحفاظ على الأمن القومي، وبناء قدرات وطنية متطورة قادرة على التعامل مع مختلف التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية، مع الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والتخطيط الاستراتيجي في إدارة مؤسسات الدولة.

قدرة الدولة المصرية على التخطيط للمستقبل

وأضاف أن “الأوكتاجون” ليس مجرد منشأة عسكرية متطورة، بل يمثل رمزًا لقدرة الدولة المصرية على التخطيط للمستقبل، وتجسيدًا لحرص القيادة السياسية على امتلاك بنية مؤسسية حديثة تدعم سرعة اتخاذ القرار، وتحقق أعلى مستويات التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة، بما يرسخ مكانة مصر كدولة قوية وقادرة على حماية مقدراتها.

وأشار أمين القاهرة الجديدة بحزب الجيل الديمقراطي إلى أن ما تشهده الدولة من مشروعات قومية واستراتيجية يؤكد أن التنمية الشاملة والأمن القومي وجهان لعملة واحدة، وأن بناء الإنسان وتطوير المؤسسات وتحديث البنية التحتية الدفاعية والمدنية يسير في إطار رؤية وطنية متكاملة تستهدف تأمين حاضر مصر وصناعة مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا

الدكتور محمد همام محمد همام الجيل الديمقراطي عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل 1700 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 بعد التراجع الجديد

جروبات الغش

تداول إجابات امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 بتيليجرام والتعليم تتحرك

بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لمسي داخل معسكر الأرجنتين؟

بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لـ مسي داخل معسكر الأرجنتين؟

وزير التربية والتعليم

ضبط مصوري امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 واتخاذ الإجراءات القانونية

بعد فيديو علياء قمرون عن ميسي.. إصابة قائد الأرجنتين تشعل تعليقات السوشيال ميديا

بعد فيديو علياء قمرون عن ميسي.. إصابة قائد الأرجنتين تشعل تعليقات السوشيال ميديا

أسعار الذهب اليوم

نزل 320 جنيها.. أسعار الجنيه الذهب الآن وعيار 21 يواصل الهبوط

امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026

حل امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026 .. راجع إجاباتك

الصور المتداولة

تداول صورة مزعومة لامتحان انجليزي الثانوية العامة "على سجادة"|والتعليم تحقق

ترشيحاتنا

تراجع في أسعار الخضروات الأساسية بالأسواق اليوم

تراجع جديد في أسعار الطماطم والخيار .. تعرف على أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم

أنشيلوتي

أنشيلوتي يرد على منتقديه قبل مواجهة النرويج: الوحيد الذي يحق له نصحي هو فيرجسون

ياسر إبراهيم

ياسر إبراهيم مهدد بالغياب عن ربع نهائي كأس العالم حال تأهل مصر

بالصور

حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

محافظ الشرقية يتابع اختبارات التصفيات الأولية المركزية الشفوية لمسابقة «دولة التلاوة- الموسم الثاني» بمسجد الفتح بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

قومي المرأة بالشرقية يستخرج 1000 بطاقة رقم قومي للسيدات والفتيات بالمجان

قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية

بعد فيديو علياء قمرون عن ميسي.. إصابة قائد الأرجنتين تشعل تعليقات السوشيال ميديا

بعد فيديو علياء قمرون عن ميسي.. إصابة قائد الأرجنتين تشعل تعليقات السوشيال ميديا
بعد فيديو علياء قمرون عن ميسي.. إصابة قائد الأرجنتين تشعل تعليقات السوشيال ميديا
بعد فيديو علياء قمرون عن ميسي.. إصابة قائد الأرجنتين تشعل تعليقات السوشيال ميديا

فيديو

بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لمسي داخل معسكر الأرجنتين؟

بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لـ مسي داخل معسكر الأرجنتين؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رجل الأقدار

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الكنز

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

المزيد