بعد ختام التعاملات.. سعر الريال السعودي والدينار الكويتي الآن

استقر سعر العملات العربية مقابل الجنيه في تعاملات مساء اليوم الأحد 5-7-2026؛ على مستوي البنوك العاملة في مصر.

العملات العربية ثابتة

سجل سعر العملات العربية في مواجهة الجنيه؛ استقرارًا بعد هبوط في سعر الصرف الأجنبي في مطلع تعاملات صباح اليوم.

سعر الريال السعودي

بلغ سعر الريال السعودي 13.01 جنيها للشراء و 13.05 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي

وصل سعر الدينار الكويتي 158.84 جنيها للشراء 159.25 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

بلغ سعر الدرهم الإماراتي 13.3 جنيها للشراء و 13.34 جنيها للبيع .

سعر الدينار البحريني

وصل سعر الدينار البحريني 129.6 جنيها للشراء و 130.01 جنيها للبيع.

سعر الريال العماني

سجل سعر الريال العماني 126.93 جنيها للشراء و 127.62 جنيها للبيع.

سعر الريال القطري

وصل الريال القطري 13.4 جنيها للشراء و 13.44 جنيها للبيع.

سعر الدينار الأردني

سجل سعر الدينار الأردني 68.83 جنيها للشراء و 69.22 جنيها للبيع.