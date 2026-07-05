رسميا.. رحيل جمال سلامي عن تدريب منتخب الأردن

أعلن الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، انتهاء مسيرة المدرب المغربي للمنتخب الوطني جمال سلامي، بعد نهاية مشوار النشامى في كأس العالم.

وكتب الأمير عبر منصة (إكس)، "أثناء لقائي مع الأخ العزيز الكابتن جمال السلامي اليوم، ومع ختام مسيرتك مع منتخب النشامى نشكرك على جهودك وعطائك المتميز، وعلى إسهامك في تحقيق الإنجاز التاريخي بتأهل منتخبنا الوطني إلى كأس العالم".

رحيل سلامي

‏وأضاف: "لقد كانت تجربتك مع النشامى تجربة استثنائية وستبقى دائمًا ابنًا عزيزًا للأردن، بما قدمته من إخلاص واحترافية وروح قيادية".

‏وختم: "كل الأمنيات لك بدوام التوفيق والنجاح في محطتك المقبلة، كما ستظل أهلاً للمشورة وصاحب خبرة نعتز بها ونستفيد منه".