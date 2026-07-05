"واتساب" يختبر مؤشراً أخضر جديداً لعرض جهات الاتصال النشطة على هواتف آيفون

بدأت منصة المراسلة الفورية الأشهر عالمياً "واتساب" في اختبار ميزة بصرية جديدة تستهدف تسهيل تجربة التواصل اليومي لمستخدمي نظام التشغيل “iOS”.

وأفادت الفحوصات الفنية والرصدية الصادرة اليوم لعام 2026، أن التطبيق التابع لشركة "ميتا" يطور "مؤشراً أخضر" مدمجاً يظهر بجانب صور الحسابات في قائمة الدردشات، صامتاً ومن قلب واجهة المستخدم للكشف الفوري عن الأصدقاء المتصلين بالإنترنت حالياً (Online) دون الحاجة لفتح المحادثة الفردية.

تفكيك اللمسات الواجهية المحدثة

تستهدف السياسة البرمجية الجديدة لواتساب سحق الخطوات التقليدية التي يضطر المستهلك لقطعها للتأكد من تواجد الطرف الآخر.

وتمنح الأكواد التجريبية لعام 2026 المستخدمين دلالات قاطعة على أن الميزة تعتمد على بنية تفاعلية تتزامن مع حالة النشاط الفعلي بنسبة استقرار واجهي بلغت 100%، مما يتيح تسييل وتوجيه الرسائل العاجلة للأشخاص المتاحين فوراً، وينهي عهد الانتظار العشوائي للردود الرقمية.

بروتوكولات معالجة الحالة

تمنح المنصة خوادمها وسيرفراتها السحابية شفرات تحديث خفيفة للغاية تضمن نقل بيانات الحالة الرقمية بكفاءة دون استنزاف موارد العتاد.

وحرص مصممو السوفت وير على تهيئة بروتوكولات حوسبة معاصرة تتولى أتمتة دفق الإشارات الضوئية الخضراء في أجزاء من الثانية، مما يحمي المعالج المركزي للآيفون واللوحة الأم من السخونة المفرطة اللحظية التي قد تنتج عن عمليات الفحص المستمر لقواعد البيانات، ويمنع النزيف الحراري للبطارية صامتاً.

انفراجة تنظيمية وتفاعل استراتيجي

تفتح المزايا البصرية المرتقبة للتطبيق آفاقاً استشرافية وتنظيمية بالغة الأهمية يتابعها قطاع الاتصالات وسوق المحمول في مصر لعام 2026.

ويرى مراجعو الأنظمة محلياً أن دمج بوابات تتبع النشاط يمثل حلاً عبقرياً ومنظماً يلبي احتياجات فئات الشباب المستقلين وعاملي قنوات العمل الحر بمصر الذين يربطون إدارة وتسييل مشاريعهم الرقمية وحملاتهم بالأسواق المحلية بالسرعة الفائقة للتراسل، لضمان إنتاجية معاصرة بسلاسة وبدون أي تعقيد واجهي.