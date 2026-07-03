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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسماء بدل الأرقام.. واتساب يطرح تحديثا مثيرا للجدل يثير قلقا عالميا

واتساب
واتساب
شيماء عبد المنعم

بدأ تطبيق واتساب هذا الأسبوع في طرح ميزة حجز أسماء المستخدمين Usernames بشكل تدريجي، في خطوة تمهيدية لإطلاق أوسع خلال العام الجاري، تتيح للمستخدمين التواصل عبر أسماء تعريفية بدلا من أرقام الهواتف.

واتساب يبدأ حجز أسماء المستخدمين تدريجيا وسط مخاوف من انتحال الهوية والاحتيال
 

يمثل التغيير تحولا في آلية التعرف داخل تطبيق واتساب، إذ ستعتمد المنصة على أسماء المستخدمين بدلا من أرقام الهواتف كمعرف أساسي، وهو ما تقول شركة “ميتا” إنه يعزز الخصوصية، بينما يرى منتقدون أنه قد يفتح الباب أمام زيادة حالات انتحال الهوية.

وخلال اختبارات مبكرة، تم رصد أسماء مستخدمين تحاكي شخصيات عامة ومؤسسات بارزة مثل “indiamodi” و“shahrukh.actor” و“teamamitabh” و“ambanijio” و“rbi_verify”، ما أثار مخاوف بشأن إمكانية استغلال الميزة في عمليات انتحال هوية.

ميزة حجز أسماء المستخدمين Usernames

وقالت شركة “ميتا” إنها تحتفظ ببعض أسماء المستخدمين المرتبطة بالشخصيات العامة والجهات الحكومية، إضافة إلى بعض الاختلافات منها، لضمان حجزها من قبل أصحابها الحقيقيين، دون أن توضح آليات الاختيار أو المعايير الدقيقة لذلك.

الهند تمنع ميزة أسماء مستخدمي واتساب

وتزامن طرح الميزة مع تحذيرات تنظيمية في الهند، أكبر أسواق واتساب بأكثر من 500 مليون مستخدم، حيث حذرت وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات من أن أسماء المستخدمين قد تسهم في زيادة عمليات الاحتيال والتصيد وانتحال الهوية، مطالبة الشركة بتوضيح موقفها القانوني وتأجيل الإطلاق إلى حين استكمال المشاورات.

كما أشارت الوزارة إلى أن الميزة قد تمكن المهاجمين من التواصل مع المستخدمين دون الحاجة لإظهار أرقام الهواتف، ما قد يسهل عمليات الاحتيال الرقمي وانتحال صفة مؤسسات رسمية ومالية.

وفي المقابل، قالت مجموعة الحقوق الرقمية “مؤسسة حرية الإنترنت” إن معالجة مخاطر الاحتيال يجب أن تتم عبر تطبيق القوانين على المخالفين، وليس عبر فرض قيود على تصميم المنتجات الرقمية.

ويرى خبراء أمنيون أن الميزة تمثل تحسينا للخصوصية عبر تقليل مشاركة أرقام الهواتف، لكنها في الوقت نفسه قد تخلق تحديات جديدة تتعلق بالتحقق من هوية المستخدمين ومنع الحسابات المقلدة.

من جانبها، أوضحت واتساب أنها تعتمد نهجا تدريجيا في إطلاق الميزة، مؤكدة أنها تستمع إلى ملاحظات المستخدمين لضمان تحسينها قبل الإطلاق الكامل خلال الفترة المقبلة.

واتساب أسماء المستخدمين انتحال الهوية الهند

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