لإخفاء رقم هاتفك.. خطوات حجز اسم مستخدم على واتساب

أعلنت شركة واتساب WhatsApp، عن بدء طرح ميزة أسماء المستخدمين Usernames، والتي ستتيح للمستخدمين التواصل مع الآخرين دون الحاجة إلى مشاركة أرقام هواتفهم، في خطوة تهدف إلى تعزيز الخصوصية على منصة المراسلة الأشهر عالميا.

وأوضحت واتساب أن الميزة ستصل تدريجيا إلى أكثر من 3 مليارات مستخدم حول العالم خلال الأشهر المقبلة، فيما أصبح بإمكان بعض المستخدمين بدءا من اليوم حجز اسم المستخدم الخاص بهم عبر التطبيق، على أن يكون استخدامه اختياريا وليس إلزاميا.

التواصل دون كشف رقم الهاتف

بعد اكتمال إطلاق الميزة، سيتمكن المستخدمون من بدء المحادثات عبر تبادل أسماء المستخدمين فقط، دون إظهار أرقام الهواتف للطرف الآخر، مع استمرار توفر أدوات حظر المستخدمين والإبلاغ عن الرسائل غير المرغوب فيها.

وأكدت واتساب أن أرقام الهواتف ستظل مطلوبة لإنشاء الحساب، لكنها لن تكون مرئية لجهات الاتصال الجديدة التي تتواصل معك لأول مرة.

واتساب يطلق أسماء المستخدمين بدلا من أرقام الهواتف

شروط اختيار اسم المستخدم

حددت واتساب عددا من القواعد لاختيار اسم المستخدم، أبرزها:

- ألا يتجاوز 35 حرفا.

- أن يبدأ بحرف ويحتوي على حرف واحد على الأقل.

- ألا يبدأ بـ www. أو ينتهي بامتداد نطاق مثل .com.

- إمكانية استخدام النقاط (_) والشرطات السفلية (.)، مع منع استخدام نقطتين متتاليتين.

- إمكانية تغيير اسم المستخدم أو حذفه في أي وقت.

كما أكدت الشركة أنها ستمنع استخدام بعض الأسماء الخاصة بالشخصيات العامة والمسؤولين البارزين، لمنع انتحال الهوية.

إمكانية استخدام اسم إنستجرام أو فيسبوك

وأتاحت واتساب لصناع المحتوى والشركات والمؤسسات إمكانية حجز نفس اسم المستخدم الموجود لديهم على إنستجرام أو فيسبوك، بشرط ربط حساب واتساب بـ مركز الحسابات Accounts Center التابع لشركة “ميتا” للتحقق من ملكية الاسم.

أما المستخدمون العاديون، فيمكنهم اختيار أي اسم متاح دون الحاجة إلى ربط حساباتهم إذا لم يرغبوا في استخدام نفس الاسم الموجود على منصات ميتا الأخرى.

واتساب يطلق أسماء المستخدمين بدلا من أرقام الهواتف

كيف يمكن حجز اسم المستخدم على واتساب؟

يمكن للمستخدمين الذين وصلت إليهم الميزة حجز اسم المستخدم عبر الخطوات التالية:

1. تحديث تطبيق واتساب إلى أحدث إصدار.

2. فتح الإعدادات.

3. الانتقال إلى الحساب Account.

4. اختيار اسم المستخدم Username.

إدخال الاسم المطلوب إذا كان متاحا، أو الاستفادة من الاقتراحات التي يقدمها التطبيق.

وأكدت واتساب أن الميزة تطرح تدريجيا على نظامي أندرويد وiOS، وسيصل إشعار داخل التطبيق للمستخدمين فور توفرها في بلدانهم.