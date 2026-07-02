ضربة جديدة لـ واتساب.. ميزة “أسماء المستخدمين” تواجه منعا مفاجئا في دولة كبرى

أمرت الحكومة الهندية شركة “ميتا” Meta، بتأجيل إطلاق ميزة أسماء المستخدمين الجديدة في تطبيق واتساب WhatsApp داخل البلاد، إلى حين الانتهاء من مراجعات ومشاورات تتعلق بتأثيرها على الخصوصية والأمن السيبراني، مطالبة الشركة بتقديم توضيحات تفصيلية خلال ثلاثة أيام، بحسب مصادر مطلعة.

وتعد هذه الخطوة أول تدخل رسمي من الحكومة الهندية بشأن نظام واتساب الجديد الذي يتيح للمستخدمين التواصل باستخدام أسماء مستخدمين بدلا من أرقام الهواتف، في محاولة لتعزيز الخصوصية وتقليل مشاركة البيانات الشخصية.

مخاوف أمنية من إساءة الاستخدام

وبحسب المصادر، تدرس الجهات الحكومية الهندية ما إذا كانت الميزة الجديدة توفر ضمانات كافية لمنع إساءة الاستخدام من قبل المحتالين الإلكترونيين، وما إذا كانت قد تعقد عملية تتبع الحسابات المزيفة والأنشطة الاحتيالية.

وطلبت الحكومة من “ميتا” توضيح آلية عمل الميزة، وكيفية التحقق من هوية المستخدمين، إضافة إلى الخطوات التي ستتخذها الشركة لمنع انتحال الهوية والاحتيال الإلكتروني والهجمات الرقمية.

كما تم إبلاغ الشركة بعدم إطلاق الميزة في الهند قبل استكمال المراجعة الرسمية.

ميزة أسماء المستخدمين الجديدة في تطبيق واتساب

ميزة تهدف لتعزيز الخصوصية

وكانت واتساب تستعد لإطلاق واحدة من أكبر تحديثاتها المتعلقة بالخصوصية في السنوات الأخيرة، من خلال السماح للمستخدمين بالتواصل عبر أسماء مستخدمين فريدة بدلا من أرقام الهواتف، ما يمنحهم مستوى أعلى من التحكم في بياناتهم الشخصية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه عالمي داخل المنصة لتقليل الاعتماد على رقم الهاتف كمعرف أساسي، خصوصا عند التواصل مع أشخاص أو شركات لا يعرفهم المستخدم مسبقا.

تزايد مخاوف الاحتيال الرقمي في الهند

ويأتي القرار في وقت تشهد فيه الهند ارتفاعا ملحوظا في جرائم الاحتيال الإلكتروني، حيث حذر محققون من استخدام واتساب بشكل متزايد في عمليات احتيال تشمل مخططات استثمار وهمية، وعمليات “الاعتقال الرقمي”، وانتحال الهوية، وهجمات التصيد الاحتيالي.

وتدرس السلطات ما إذا كانت ميزة أسماء المستخدمين قد تزيد من صعوبة تتبع الجناة، رغم ما توفره من مزايا تتعلق بالخصوصية.

تفاصيل ميزة أسماء المستخدمين

وبحسب ما أعلنته شركة “ميتا” سابقا، فإن ميزة أسماء المستخدمين ستكون اختيارية، حيث يمكن للمستخدمين الاستمرار باستخدام أرقام هواتفهم أو التحول إلى اسم مستخدم فريد يمكن تغييره أو حذفه في أي وقت، على ألا يتجاوز 35 حرفا.

وتهدف الميزة إلى تحسين الخصوصية، خاصة عند التواصل مع الشركات أو المبدعين أو أشخاص غير معروفين للمستخدم.

كما ستتيح “ميتا” للمؤسسات وصناع المحتوى حجز أسماء مستخدمين متطابقة مع حساباتهم على إنستجرام وفيسبوك، مع إمكانية توحيد الهوية الرقمية عبر مركز الحسابات Accounts Centre.

مراجعة حكومية مستمرة

وتؤكد السلطات الهندية أن المراجعة الحالية ستركز على مدى كفاية إجراءات الحماية في النظام الجديد، وإمكانية استغلاله في انتحال الشخصيات أو إعاقة جهود إنفاذ القانون في تتبع الحسابات الاحتيالية، في ظل تنامي التحديات المرتبطة بالجرائم الإلكترونية في البلاد.