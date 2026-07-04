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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

واتساب ترد رسمياً على قرار الهند بإيقاف إطلاق ميزة أسماء المستخدمين

واتساب
واتساب
احمد الشريف

ردت منصة المراسلة الفورية الأشهر عالمياً "واتساب" في بيان رسمي حاسم على القيود الرقابية الصارمة التي فرضتها الحكومة الهندية بشأن حماية الهوية الرقمية. 

وجاء تعقيب الشركة التابعة لعملاق التقنية "ميتا" لعام 2026، لتوضيح استراتيجيتها التشغيلية بعد قرار نيودلهي المفاجئ بتجميد وإيقاف إطلاق ميزة "أسماء المستخدمين" (Usernames) مؤقتاً داخل الأسواق الهندية، نتيجة مخاوف مرتبطة بالأمن السيبراني وتسهيل ممارسات الاحتيال الإلكتروني صامتاً.

تفكيك الموقف القانوني لـ "ميتا" 

تستهدف إدارة واتساب طمأنة الهيئات التنظيمية والمستهلكين بشأن سلامة الخوارزميات البديلة لتبادل أرقام الهواتف الفيزيائية. 

وتمنح البيانات الصادرة عن الشركة لعام 2026 دلالات قاطعة على التزامها الكامل بنسبة 100% بالتعاون مع المشرعين لتطوير آليات فحص معززة تمنع انتحال الشخصيات، مؤكدة أن الإيقاف المؤقت بالهند يمثل محطة تنظيمية لمراجعة هندسة السوفت وير قبل تعميمه عالمياً، لضمان تسييل آمن وتدريجي للمعرفات الرقمية بدون ارتباك واجهي.

بروتوكولات حوسبة وقائية تمنع الثغرات 

تمنح المنصة أنظمتها السحابية وبوابات التحقق رقع أمان معاصرة ومكثفة لضمان عدم استغلال أسماء المستخدمين في هجمات التخمين الكثيفة.

وحرص مصممو الأكواد بوادي السيليكون على تهيئة شفرات حوسبة تتولى أتمتة حظر الحسابات الوهمية وتقييد طلبات البحث المكررة في أجزاء من الثانية، مما يحمي المعالج المركزي واللوحة الأم للخوادم الضخمة من السخونة المفرطة اللحظية أثناء معالجة البيانات، ويصون متانة العتاد صامتاً.

ترقب استراتيجي حذر يسيطر على سوق المحمول

تفتح الأزمة الرقابية لـ "واتساب" في الأسواق الدولية آفاقاً استشرافية وتنظيمية بالغة الأهمية يتابعها قطاع الاتصالات وموزعو التجزئة بمصر لعام 2026.

 ويرى مراجعو الأنظمة محلياً أن التريث في إطلاق الميزة يمثل حلًا عبقرياً تترقبه فئات الشباب المستقلين وعاملي قنوات العمل الحر بمصر الذين يربطون تواصلهم التجاري ببيئة السوفت وير المستقرة للتطبيق، لضمان حماية حساباتهم من القرصنة بالأسواق المحلية بسلاسة وبدون أي تعقيد.

واتساب Usernames ميتا

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