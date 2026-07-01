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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

يودّع أرقام الهواتف.. واتساب يبدأ تفعيل ميزة جديدة إليك أهم تفاصيلها

تطبيق واتساب
تطبيق واتساب
لمياء الياسين

عندما يدخل شخص جديد حياتك - زميل دراسة، جار، أو شخص قابلته في مناسبة ما - قد يبدو تبادل أرقام الهواتف خطوة كبيرة. ذلك لأن رقم الهاتف أمر شخصي ويرتبط بالعديد من جوانب حياتك. فأحيانًا ترغب فقط في الدردشة دون إعطاء رقمك.

تطبيق واتساب

وينطبق هذا أيضاً على المحادثات الجماعية. فأنت ترغب بالانضمام إلى دردشة أولياء أمور فريق كرة القدم، لكنك لست مستعداً لإعطاء رقم هاتفك لأشخاص لم تقابلهم من قبل.

 ميزة أسماء المستخدمين

لهذا السبب يقدم واتساب ميزة أسماء المستخدمين ابتداءً من هذا الأسبوع، يمكن حجز اسم مستخدم لاستخدامه لاحقًا هذا العام عند إطلاق هذه الميزة. مع وجود أكثر من ثلاثة مليارات مستخدم على واتساب، تتشابه العديد من الأسماء، لذا يتم فتح باب الحجز مبكرًا ليتمكن الجميع من اختيار اسم المستخدم الذي يناسبهم.

بالنسبة لمعظم المستخدمين، ينبغي أن يكون اختيار اسم مستخدم واتساب مميزًا وفريدًا، بحيث لا يعرفه إلا من ترغب بالتواصل معهم وتتيح الخدمة الجديدة خيار ربط الحسابات الحالية على إنستجرام أو فيسبوك بتطبيق واتساب.

على الجانب الاخر تعد أسماء المستخدمين هي أحدث خطوة لجعل واتساب أكثر خصوصية وسيحتاج الآخرون إلى معرفة اسم المستخدم الخاص بك بالضبط للتواصل معك لأول مرة. وللمساعدة في التحكم بمن يمكنه الوصول إليك على واتساب باستخدام اسم المستخدم الخاص بك، قد تم إنشاء مفتاح اختياري لاسم المستخدم، والذي سيحتاج الآخرون إلى معرفته لمراسلتك.

يستغرق حجز اسم المستخدم الاختياري بضع ثوانٍ فقط على أحدث إصدار من واتساب - انتقل إلى الإعدادات > الحساب > اسم المستخدم .

أرقام الهواتف رقم الهاتف المحادثات الجماعية ميزة أسماء المستخدمين اسم مستخدم ربط الحسابات الخدمة الجديدة

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