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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هل يستهلك شاحن الهاتف الكهرباء بعد فصل الهاتف؟ إليك الحقيقة الكاملة

شاحن كهرباء
شاحن كهرباء
لمياء الياسين

يترك الكثيرون شواحن هواتفهم موصولة بالكهرباء حتى عندما لا تكون هواتفهم قيد الشحن، ولكن هل تستهلك الشواحن الموصولة بالكهرباء الكهرباء؟ هل تُساهم هذه العادة في زيادة فاتورتك دون أن تشعر؟ 

نعم، حتى عندما لا يكون الهاتف المحمول أو أي جهاز آخر متصلاً، يمكن للشاحن الموصول بمقبس الحائط أن يسحب كمية صغيرة من الكهرباء. وهذا ما يسمى "طاقة الاستعداد" أو "الطاقة الوهمية".

تعد الطاقة في وضع الاستعداد هي الطاقة التي تستهلكها الأجهزة الإلكترونية عندما تكون مطفأة أو غير مستخدمة. تبقى بعض الدوائر الداخلية موصولة بالكهرباء، مما يجعل الجهاز جاهزًا للعمل. تعمل الشواحن بنفس الطريقة: تبقى محولاتها ومكونات دوائرها نشطة طالما أنها موصولة بالكهرباء، مما يسمح بالشحن الفوري بمجرد توصيل الجهاز.

يبلغ استهلاك الشاحن الواحد في وضع الاستعداد عادةً 0.1 إلى 0.5 واط. قد يبدو هذا ضئيلاً، ولكن في المنازل التي تحتوي على شواحن متعددة وأجهزة موصولة بالكهرباء باستمرار، يمكن أن يتراكم الاستهلاك الإجمالي بمرور الوقت، مما يؤدي إلى هدر غير ضروري للطاقة وارتفاع فواتير الكهرباء.

كيفية تقليل هدر الكهرباء في وضع الاستعداد

 

يتراكم استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد مع مرور الوقت، لكن تقليله أمر بسيط. تغييرات بسيطة في العادات وزيادة الوعي يمكن أن تقلل بشكل ملحوظ من استهلاك الطاقة الخفي في منزلك. إليك بعض النصائح العملية.

1. اختر شاحنًا موفرًا للطاقة

يُعدّ اختيار شاحن ذي استهلاك منخفض للطاقة في وضع الاستعداد الخطوة الأولى نحو الحدّ من الهدر. ومن الأمثلة الجيدة على ذلك شاحن أنكر لأجهزة الكمبيوتر المحمولة (140 واط، 4 منافذ، PD 3.1) المزود بكابل USB-C . يدعم هذا الشاحن الشحن السريع بقدرة تصل إلى 140 واط، ويمكنه شحن أجهزة متعددة في وقت واحد، مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف والأجهزة اللوحية. ويمنع تصميمه الذي يستهلك طاقة منخفضة في وضع الاستعداد هدر الطاقة عند عدم الاستخدام، مع توفير شحن سريع وفعّال في الوقت نفسه.

2. افصل الشواحن والأجهزة غير المستخدمة

يُعدّ فصل الشواحن والأجهزة الإلكترونية عن الكهرباء عند عدم استخدامها الطريقة الأمثل لإيقاف استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد تمامًا. ويُعدّ هذا الأمر بالغ الأهمية، خاصةً للشواحن والمقابس القديمة التي غالبًا ما تستمر في استهلاك الطاقة حتى بدون توصيل أي جهاز بها. ومع مرور الوقت، تتراكم هذه الكميات الصغيرة من الطاقة المهدرة، مما يزيد التكاليف والأثر البيئي.

3. استخدم المقابس الذكية لإدارة أجهزة متعددة

تُسهّل المقابس الذكية التحكم في الطاقة لعدة أجهزة في آنٍ واحد. عند استخدامها مع شواحن متعددة المنافذ، مثل شاحن Anker Prime 67W GaN الجداري (ثلاثة منافذ) ، يمكنك شحن الهاتف أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر المحمول معًا، ثم فصل الطاقة عن جميع الأجهزة بضغطة زر واحدة. هذا يمنعها من استهلاك الكهرباء في وضع الخمول، ويُحسّن الكفاءة العامة.

4. فحص وصيانة الأجهزة بانتظام

تستهلك الشواحن القديمة أو التالفة طاقةً أكبر في وضع الاستعداد، وقد تكون غير آمنة. لذا، افحص الشواحن للتأكد من عدم وجود تآكل أو ضعف في التوصيلات أو ارتفاع في درجة الحرارة، واستبدلها عند الضرورة. فالشواحن المعيبة تزيد من هدر الطاقة وتُشكّل مخاطر على السلامة.

5. جدولة أوقات الشحن بحكمة

تجنب ترك الشواحن موصولة بالكهرباء لفترات طويلة دون شحن أي جهاز. على سبيل المثال، افصلها أثناء ساعات العمل أو عند التواجد خارج المنزل. يجب توصيل الأجهزة عالية الطاقة، مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة، بالكهرباء فقط عند الحاجة إلى الشحن، وذلك لتقليل وضع الاستعداد وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.

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