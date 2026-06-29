قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اجتماع انتهى بمأساة.. تفاصيل مصرع رئيس مدينة طابا وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة بجنوب سيناء
مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في حادث بطريق "طنطا _ قطور"
الرئيس السيسي يعزي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد في ضحايا حادث سقوط الطائرة التابعة لشركة أرامكو
سعر الدولار يتراجع اليوم في البنوك
رسميا.. مهند لاشين يغيب عن مباراة مصر وأستراليا بسبب الإيقاف
تعزيز التعاون المشترك بين مصر والسعودية في قطاع المياه
مباحثات مصرية رواندية لتعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي
تاريخ مواجهات مصر وأستراليا.. أفضلية متوازنة قبل صدام كأس العالم 2026
الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 73 ألفا و58 شهيدا
نبوءة غريبة تشعل المونديال.. ساحر غاني يتوج رونالدو بطلًا وميسي خارج الحسابات
مصر تعزي السعودية في ضحايا حادث تحطم المروحية بمنطقة رأس تنورة وتؤكد تضامنها الكامل
إسرائيل تتحدى الجميع وتعلن البقاء في جنوب لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

قبل الإطلاق الرسمي.. إليك مواصفات هاتف iQOO Z11i

هاتف iQOO Z11i
هاتف iQOO Z11i

بدأت شركة iQOO الترويج الأسبوع الماضي لهاتف iQOO Z11i و سيكون هذا الهاتف الرابع من سلسلة Z11 الذي يُطرح في السوق الصينية بعد هواتف iQOO Z11x وZ11 وZ11 Turbo. 

وأكدت الشركة الآن موعد طرح الهاتف الجديد للبيع، كما كشفت التسريبات عن بعض الميزات التي يمكن للمشترين توقعها من الجهاز.

 إطلاق هاتف iQOO Z11i

أعلنت شركة iQOO أن هاتف Z11i متاح الآن ، وسيبدأ بيعه رسميًا  في 3 يوليو. كما أكدت الشركة أن الهاتف الذكي سيتوفر بخيارات ألوان الأخضر، والذهبي  .

تكشف الصور الرسمية عن كاميرا خلفية مزدوجة ضمن وحدة مستطيلة، بينما تتميز الواجهة الأمامية بشاشة ذات نتوء على شكل قطرة ماء. وبخلاف هذه التفاصيل، لم تكشف شركة iQOO رسميًا عن المواصفات التقنية للجهاز.

مواصفات هاتف iQOO Z11i 

مواصفات هاتف iQOO Z11i 

بحسب معلوماتٍ مُسرّبة، يُحتمل أن يكون هاتف iQOO Z11i نسخةً مُعاد تسميتها من هاتف Vivo Y60 الذي طُرح في أبريل من هذا العام . وإذا صحّت هذه المعلومات، فمن المُرجّح أن يأتي الهاتف بشاشة LCD قياس 6.74 بوصة بدقة HD+ ومعدل تحديث 120 هرتز. كما يُتوقع أن يعمل بمعالج Snapdragon 4 من الجيل الثاني ، مُقترنًا بذاكرة وصول عشوائي LPDDR4X وذاكرة تخزين UFS 3.1.

من المتوقع أن يأتي الهاتف ببطارية سعتها 6500 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 15 واط. أما بالنسبة للتصوير، فقد يضم كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل وكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل.

وتشمل الميزات الأخرى المتوقعة ماسح بصمات الأصابع المثبت على الجانب، ومقبس سماعة رأس 3.5 ملم، وجهاز إرسال الأشعة تحت الحمراء، ومقاومة للغبار والماء بمعيار IP65، وضوء إشعارات، ونظام تحديد المواقع العالمي أحادي النطاق، ودعم نظام بيدو ثنائي النطاق..

بصمات الأصابع سماعة رأس هاتف Vivo Y60 شركة iQOO كاميرا خلفية هاتف iQOO Z11i شاشة LCD

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن والبيض

البانيه نزل 100 جنيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

اسعار الدواجن اليوم

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم الاثنين.. وصلت كام؟

طارق التلمساني

بعد تصدر طارق التلمساني التريند .. 7 أسباب تؤدي إلى فقدان البصر

الذهب

اشتري ذهب لو معاك فلوس.. الشعبة توجه رسالة عاجلة ومفاجأة بنهاية 2026

البنزين

آخر تحديث.. أسعار البنزين والسولار اليوم

وزير التربية والتعليم

جدول الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل من التعليم بشأن الامتحان القادم

الفراخ

الفراخ نزلت تانى.. أسعار الدواجن والبيض اليوم

ترشيحاتنا

الصين

الصين تدرج 20 كيانًا يابانيًا على قائمة مراقبة الصادرات

أحمد رستم

أحمد رستم: مستعدون لتقديم كافة التسهيلات للقطاع الخاص.. ونستهدف رفع حصته الاستثمارية إلى (٥٩٪) في الخطة الجديدة

جانب من الاجتماع

وزير التخطيط يترأس اجتماع لجنة الاستثمار التابعة لبنك الاستثمار القومي

بالصور

إزالة 504 إعلانات مخالفة بشوارع الشرقية

ازالة اعلانات
ازالة اعلانات
ازالة اعلانات

بعد 12 سنة من عرضه الأول.. تفاصيل خاصة عن مسلسل "سرايا عابدين"

يسرا
يسرا
يسرا

إزالة 4 حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمركز ومدينة بلبيس

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

تناول هذا الجزء من المشمش يسبب الوفاة.. اعرف السبب

المشمش
المشمش
المشمش

فيديو

الإعلامية سهير شلبي

انهيار سهير شلبي أثناء تشييع جنازة شقيقها.. والعزاء غدا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعادة تشكيل العالم.. حين تسقط القواعد ويُعاد توزيع النفوذ بالقوة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر ورسالتها الإنسانية

د. محمد عسكر، إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الثورة التكنولوجية وحدود السيطرة البشرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الانعطاف الكبير وقراءة في خارطة الشرق الأوسط بعد التحول الإيراني

المزيد