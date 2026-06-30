هاتف أوبو رينو 16.. تعرف على المواصفات وموعد الإطلاق العالمي

يتوفر هاتف OPPO Reno 16 Pro الآن للعملاء حول العالم عبر موقع Giztop مع خدمة الشحن الدولي. يبدأ سعر الهاتف من 649 دولارًا أمريكيًا، مما يجعله خيارًا جذابًا للمستخدمين الباحثين عن جهاز أندرويد متميز بمواصفات رائدة.

ويجمع الهاتف بين شاشة OLED كبيرة، وأحدث معالج MediaTek، وكاميرات قوية، وبطارية ضخمة، مما يجعله مناسبًا للألعاب والتصوير والاستخدام اليومي.

ويتميز هاتف OPPO Reno 16 Pro بشاشة AMOLED مقاس 6.78 بوصة بدقة 2772 × 1272 بكسل ومعدل تحديث سلس يبلغ 120 هرتز. تدعم الشاشة أيضًا تقنية HDR10+، وتقنية تعتيم PWM بتردد 2160 هرتز، وتصل إلى سطوع ذروة محلي يصل إلى 1800 شمعة/م² لتحسين الرؤية في ضوء الشمس. بفضل معدل استجابة اللمس البالغ 240 هرتز وتصميم الثقب المركزي، توفر الشاشة تجربة مشاهدة سلسة وغامرة.

مواصفات التصوير

يعمل الجهاز بمعالج MediaTek Dimensity 9500s ثماني النواة، ويدعم تقنية الجيل الخامس 5G. ويأتي مزودًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 أو 16 جيجابايت من نوع LPDDR5X، وسعة تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجابايت من نوع UFS 3.1، مما يضمن سلاسة تعدد المهام وسرعة تحميل التطبيقات. ويعمل الهاتف بنظام Android 16 مع واجهة ColorOS 16، التي توفر واجهة مستخدم أنيقة، بالإضافة إلى ميزات الإنتاجية والتخصيص.

ويأتي هاتف OPPO Reno 16 Pro مزودًا بإعداد كاميرا خلفية ثلاثية متعددة الاستخدامات. تتضمن كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل من سوني IMX890 مع مثبت بصري للصورة، وكاميرا تليفوتوغرافية بدقة 50 ميجابكسل توفر تقريبًا بصريًا يصل إلى 3.5x، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل لالتقاط المناظر الطبيعية والصور الجماعية. أما الكاميرا الأمامية، فهي بدقة 50 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي عالية الدقة وإجراء مكالمات الفيديو.

هاتف OPPO Reno 16 Pro

البطارية والميزات الأخرى

يأتي الهاتف الذكي ببطارية ضخمة سعتها 7000 مللي أمبير مصممة لتدوم طويلاً حتى مع الاستخدام اليومي المكثف. يدعم الشحن السريع السلكي بقوة 80 واط والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط، مما يتيح للمستخدمين إعادة شحن أجهزتهم بسرعة. أما الأمان، فيتم توفيره عبر ماسح بصمة مدمج في الشاشة لفتح سريع وآمن.

السعر والتوافر

ويتوفر هاتف OPPO Reno 16 Pro حاليًا لدى Giztop مع خدمة الشحن الدولي. ويبدأ سعر الهاتف من 649 دولارًا أمريكيًا، مما يجعله خيارًا جذابًا للمشترين الباحثين عن هاتف ذكي فاخر بشاشة عالية الجودة، وكاميرات متطورة، وأداء قوي، وبطارية تدوم طويلًا.