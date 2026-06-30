قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل زيادة العدد في صلاة الجماعة يزيد ثوابها؟.. الإفتاء توضح الحقيقة
تابت وكانت صائمة.. محامية تكشف كواليس الساعات الأخيرة قبل إعدام فتاة بورسعيد
سعر الذهب اليوم في مصر 30 يونيو 2026.. كم وصل عيار 21 ؟
كأس العالم.. باراجواي تفاجئ ألمانيا بهدف إنسيسو في الشوط الأول
تمسك قطري بالشرط الجزائي.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة علي علوان
إيران: لن نسمح لأي دولة بإزالة الألغام من مضيق هرمز
رونالدينيو يعود للملاعب.. 14 صفقة خطفتها أضواء كأس العالم 2026
أحمد موسى: حسام حسن يصنع التاريخ.. وهدفنا التأهل إلى دور الـ16
أشد مرض وأصعب علاج.. تفاصيل رسالة هبة مجدي التي أقلقت جمهورها
الإمارات تسمح لمواطنيها بالسفر إلى لبنان.. بهذا الشرط
وظائف هندسية برواتب تصل إلى 20 ألف جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

"سامسونج" تستغني عن ميزة حماية الخصوصية الشاشات في هاتفها المرتقب

سامسونج
سامسونج
احمد الشريف

تعتزم شركة سامسونج الإلكترونية الكورية الكبرى إجراء تحول بنيوي حاسم في معمارية الجيل القادم من هواتفها الفاخرة القابلة للطي. 

وأفاد تقرير تحليلي منشورة تفاصيله عبر منصة "فوربس" (Forbes) العالمية لعام 2026، أن الشركة استقرت رسمياً على إلغاء دمج طبقة حماية الخصوصية ومنع التجسس الواجهية (Privacy Screen) في هاتفها المرتقب "Galaxy Z Fold 8"، مستهدفة التركيز الكامل على خفض سُمك الهيكل الميكانيكي ومنافسة الكيانات الآسيوية صامتاً ودون تقديم مبررات دعائية مسبقة.

تفكيك عتاد "Z Fold 8" وتضحيات التصميم 

تستهدف الهندسة المصنعية الجديدة لسامسونج تسييل الميزات الفرعية التي تزيد من كثافة الشاشات المرنة لصالح المظهر النحيف والانسيابي؛ وتمنح خطة الشركة لعام 2026 هاتف "Galaxy Z Fold 8" أفضلية ملموسة في الوزن بعد سحق النطاق الزجاجي المزدوج، بيد أن هذا الاستغناء أثار ارتباكاً تقنياً بين المهتمين بأمان البيانات بنسبة تفاعل بلغت 100%، حيث سيتعين على المستخدمين الاعتماد على حلول السوفت وير الخارجية لحظر المتطفلين والأنظار الجانبية أثناء تصفح الهاتف.

بروتوكولات معالجة ذكية تحمي المعالج المركزي

تمنح سامسونج هاتفها المطوي القادم خطوط دفاع برمجية معاصرة وفائقة التعقيد للتحكم في استهلاك خطوط الطاقة؛ وحرص مبرمجو النواة التشغيلية بالشركة على دمج خوارزميات عصبية تتولى أتمتة فرز العمليات الكثيفة في أجزاء من الثانية، مما يحمي المعالج الرائد واللوحة الأم للجهاز النحيف من السخونة المفرطة اللحظية، ويمنع أي نزيف حراري لكيمياء خلايا الطاقة أثناء الشحن السريع أو تشغيل الذكاء الاصطناعي طوال الليل.

ترقب استهلاكي دقيق يتابعه قطاع التجزئة 

تفتح كواليس التطوير التقني لعمالقة التكنولوجيا آفاقاً استشرافية وتنظيمية بالغة الأهمية يتابعها مجتمع المحترفين بأسواق المحمول بمصر لعام 2026؛ ويرى خبراء الاتصالات محلياً أن التخلي عن طبقة حظر التجسس يمثل منعطفاً يدفع فئات الشباب المستقلين، وصناع المحتوى، وعاملي قنوات العمل الحر بمصر إلى ضرورة إعادة حساب جدوى اقتناء الهاتف الفاخر، والاعتماد على السوفت وير المستقر لحماية مشاريعهم الرقمية وحملاتهم بالأسواق المحلية بسلاسة وبدون أي تعقيد واجهي.

سامسونج شركة سامسونج Galaxy Z Fold

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المستشار هشام بدوي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الضريبة على الدخل

هبة مجدي

مصدر مقرب يكشف حقيقة إصابة هبة مجدي بالسرطان |خاص

الخبز

حقيقة تطبيق الدعم النقدي بداية من يوليو.. ورفع سعر الخبز لـ 150 قرشًا

تعرف على مرض هبة مجدي.. 10 علامات صامتة لا تتجاهلها

تعرف على مرض هبة مجدي.. 10 علامات صامتة لا تتجاهلها

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026 .. جدول الأجور الجديدة

تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين

خسارة فادحة لـ الجنيه الذهب خلال أسبوع

هبة مجدي

بعد إصابة هبة مجدي.. أعراض غير متوقعة تكشف الإصابة بالسرطان

بعد وفاة ابنتيه.. جمال شعبان يطلق تحذيرًا عاجلًا ويعرض فحص قلب أسرة "جنة هاني" مجانًا

بعد وفاة ابنتيه.. جمال شعبان يطلق تحذيرًا عاجلًا ويعرض فحص قلب أسرة "جنة هاني" مجانًا

ترشيحاتنا

نوع الجنين

هل يجوز تحديد نوع الجنين بالحقن المجهري؟.. أمين الإفتاء يوضح الحكم

الجمع بين الصلوات

هل يجوز الجمع بين الصلوات بدون عذر؟.. أمين الإفتاء يجيب

أذكار المساء

أذكار المساء الصحيحة.. كلمات من سنة النبي تحفظك حتى الصباح

بالصور

خبراء يحذرون من عادة صباحية يرتكبها الملايين

خبراء يحذرون من عادة صباحية يرتكبها الملايين
خبراء يحذرون من عادة صباحية يرتكبها الملايين
خبراء يحذرون من عادة صباحية يرتكبها الملايين

"أثر التجنب الضريبي على مقروئية التقارير المالية" رسالة ماجستير بكلية التجارة جامعة الزقازيق

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

أشرف زكي وأحمد صفوت يقدمان واجب العزاء في المنتج غزال الشال

احمد صفوت واشرف زكي
احمد صفوت واشرف زكي
احمد صفوت واشرف زكي

بعد مرض هبة مجدي الجديد.. أخصائي صحة نفسية يحذر من كلمات تؤذي مريض السرطان فوق حالته

بعد ظهور هبة مجدي الأخير.. أخصائي صحة نفسية يحذر من كلمات قد تؤذي مريض السرطان أكثر من المرض
بعد ظهور هبة مجدي الأخير.. أخصائي صحة نفسية يحذر من كلمات قد تؤذي مريض السرطان أكثر من المرض
بعد ظهور هبة مجدي الأخير.. أخصائي صحة نفسية يحذر من كلمات قد تؤذي مريض السرطان أكثر من المرض

فيديو

هبة مجدي

أشد مرض وأصعب علاج.. تفاصيل رسالة هبة مجدي التي أقلقت جمهورها

أغنية نص ملعب قلبي لحكيم

بعد نجاحها اللافت .. "نص ملعب قلبي" تضع حكيم في قائمة الأكثر رواجًا

الفريق ياسر الطودي

قائد قوات الدفاع الجوي: لدينا أحدث الإمكانيات والأنظمة لحماية سماء مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: عندما تنطق الأرقام .. 30 يونيو.. أنقذت الهوية وأعادت بناء الدولة المصرية

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل تحكمنا الخوارزميات أكثر مما نفهمها؟

د. وليد فاروق مدير مرصد الذهب

د. وليد فاروق يكتب: كيف غيّرت أسعار الفائدة والدولار قواعد سوق الذهب عالميًا ؟

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: دردشة على القهوة.. حكاية 10 سنين غيرت شكل مصر

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

المزيد