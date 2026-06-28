بسبب براءة اختراع .. دعوى قضائية جديدة تستهدف سامسونج مفما القصة ؟

تواجه سامسونج دعوى قضائية جديدة تتعلق بانتهاك براءات الاختراع فهذه المرة، تواجه الشركة الكورية الجنوبية اتهامات بانتهاك براءات اختراع متعلقة بشاشات العرض، مملوكة لشركة تاو سيتي فنتشرز. وتدّعي الشركة أن سامسونج استخدمت براءات اختراعها الأساسية لتقنيتي LED وMicroLED دون الحصول على ترخيص.

ذكرت صحيفة "ذا بيز" الكورية الجنوبية أن شركة "تاو سيتي فنتشرز" (Tau Ceti Ventures LLC)، وهي شركة أمريكية غير ممارسة للمهنة، قد رفعت دعوى قضائية ضد شركة سامسونج للإلكترونيات في محكمة المقاطعة الشرقية لولاية تكساس. وتزعم الدعوى أن العديد من أجهزة سامسونج المحمولة، وشاشاتها، وهواتفها الذكية، وساعاتها الذكية، وأجهزة التابلت، وأجهزة التلفاز، تستخدم تقنيات العرض الحاصلة على براءة اختراع من سامسونج، والمصممة لزيادة سطوع الشاشات، ومنع احتراقها، وتحسين عمر البطارية، وخفض تكاليف التصنيع.

دعوة قضائية

ومن جانبها تستهدف الدعوى القضائية أجهزة سامسونج المدرجة أدناه.

أجهزة الكمبيوتر المحمولة : جالاكسي بوك 4

الشاشات : جميع الطرازات الحديثة

الهواتف الذكية : جالاكسي إس 25 وجالاكسي زد فليب 7

الساعات الذكية : ساعة جالاكسي 8

الأجهزة اللوحية : جالاكسي تاب A9+

أجهزة التلفاز : جميع الطرازات الحديثة



تطالب شركة تاو سيتي فنتشرز المحدودة المحكمة بإصدار حكم يُثبت انتهاك سامسونج لبراءات اختراعها، ومنحها تعويضات مالية. كما طالبت الشركة بتعويضات مضاعفة، مدعيةً أن انتهاك سامسونج كان متعمداً. وفي وقت سابق من هذا العام، رفعت دعاوى قضائية مماثلة ضد شركتي إتش بي وإل جي بشأن براءات الاختراع نفسها.