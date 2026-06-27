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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تحذير عاجل لمستخدمي هواتف بكسل من تحديث غامض يدمر نظام التشغيل بالكامل

Pixel
Pixel
احمد الشريف

حذرت تقارير تقنية عاجلة لعام 2026 مستخدمي هواتف "بكسل" (Pixel) من تحديث غامض يتسبب في تدمير نظام التشغيل بالكامل.

وأكّدت منصة "أندرويد أوثوريتي" (Android Authority) العالمية رصد خلل برمجي خطير يصيب الأجهزة العاملة بالإصدار التجريبي "أندرويد 17 بيتا 4.1" (Android 17 Beta 4.1) فور تثبيت التحديث الأخير لمنظومة خدمات "جوجل بلاي" (Google Play System Update)، مما يدخل الهاتف صامتاً في سلسلة لا نهائية من إعادة التشغيل القسري المعروفة بـ "البوت لوب" (Bootloop) ويحوله إلى قطعة حديد عديمة الفائدة وبدون سابق إنذار.

تفكيك جذور الأزمة البرمجية المفاجئة لهواتف بكسل

تستهدف الفجوة التقنية المكتشفة ضرب ملفات الإقلاع النواتية العميقة أثناء تحديث سيرفرات النظام.

وتمنح هذه المشكلة العتادية والبرمجية الهواتف حزمة بيانات تالفة تؤدي إلى انهيار الواجهة بنسبة تعطل كاملة بلغت 100% فور فك حزم الملفات، لتفقد الأجهزة المصابة القدرة على الإقلاع الطبيعي للوصول إلى الشاشة الرئيسية، مما يمنع ملايين المستخدمين من إمكانية استخدام أدوات التراجع التقليدية أو الخروج الآمن من النظام التجريبي دون فقدان كامل للبيانات المحلية.

خطوات عاجلة لتفادي الفخ صامتاً

تتطلب الحماية الفورية من هذا الانهيار الرقمي امتناع مستخدمي بكسل تماماً عن تثبيت أي تحديثات موجهة لخدمات بلاي في الوقت الحالي؛ وحرص مراجعو الهاردوير على توجيه تدوينات توعوية تنصح بإيقاف التحديثات التلقائية في الخلفية، صيانة لأمان الهاتف ومنعاً للنزيف الحراري أو السخونة المفرطة اللحظية التي تصيب الرقاقات الإلكترونية نتيجة المحاولات المستمرة الفاشلة للإقلاع، مع ضرورة الانتظار لحين ضخ جوجل للإصدار المستقر والنهائي من نظام أندرويد 17 المحدث عبر السيرفرات السحابية.

ارتباك تشغيلي يتابعه وكلاء التجزئة 

تفتح هذه الأزمة البرمجية العنيفة لعام 2026 آفاقاً استشرافية وتنظيمية بالغة الأهمية يتابعها وكلاء التوزيع بأسواق المحمول في مصر.

ويرى خبراء البرمجيات محلياً أن مشكلة البوت لوب تمثل تحدياً كبيراً يتطلب وعياً خالصاً من فئات الشباب المستقلين وعاملي قنوات العمل الحر بمصر الذين يعتمدون على هواتف بكسل المحدثة لإدارة مشاريعهم الرقمية ومعاملاتهم البنكية، حيث تفرض المشكلة حال حدوثها ضرورة اللجوء لعملية مسح المصنع الكاملة (Factory Reset) كحل وحيد لإعادة تشغيل عتاد الجهاز بسلاسة وبدون أي تعقيد واجهي.

يبرهن هذا الخلل التشغيلي غير المتوقع على أن حسم الريادة في قطاع البرمجيات غادر فخخ التباهي بالميزات الافتراضية السريعة ليرتكز في عمق استقرار السوفت وير وصيانة أمان المستهلك.

ومع استمرار جوجل في فحص البلاغات الرسمية لإصلاح العطل، يثبت قطاع التكنولوجيا أن التناغم بين نضج رقع الحماية ومتانة الأكواد هو خط الدفاع الأول لحفظ استقرار البيانات عالمياً ومحلياً.

أندرويد 17 بيتا 41 أندرويد أندرويد 17

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