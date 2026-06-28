تسريبات تكشف تشكيلة أساور ساعات سامسونج «Galaxy Watch 9» و«Ultra 2» المنتظرة

كشفت تسريبات تقنية استقصائية حديثة عن خطط شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية لتقديم خيارات تخصيص جمالية غير مسبوقة في الجيل القادم من أجهزتها القابلة للارتداء؛ وأماط تقرير نشره موقع "نوت بوك تشيك" (Notebookcheck) العالمي لعام 2026، اللثام عن مجموعة ضخمة من الصور المسربة التي تستعرض العشرات من الأساور الملونة والرياضية المخصصة لساعتي "Galaxy Watch 9" و"Galaxy Watch Ultra 2"، وذلك قبل أسابيع قليلة من الإعلان الرسمي المرتقب.

تشكيلة ألوان حيوية غير مسبوقة لإصدارات "Galaxy Watch 9"

تستهدف سامسونج عبر سلسلة ساعاتها القياسية الجديدة سحق القيود التقليدية للتصميم ومنح المستخدمين مرونة مطلقة.

وتمنح الصور المسربة دلالات قاطعة على توفير ترسانة من الأساور السيليكونية والقماشية بألوان نابضة بالحياة تتنوع بين الفاتح والداكن، مما يضمن للمستهلكين توافقاً تاماً مع إطلالاتهم اليومية، ويسمح بتبديل المظهر الخارجي للساعة بسلاسة وبدون أي تعقيد هندسي بفضل آليات الفك والتركيب السريعة.

عتاد متين وآلية تثبيت مطورة في وحش

تمنح التصميمات المسربة لإصدار "Galaxy Watch Ultra 2" الاحترافي طابعاً يركز بالكامل على المتانة والتحمل الشاق؛ وحرص مصممو الهيكل العتادي للشركة على ابتكار أساور رياضية مضلعة ومثقبة لتسهيل التهوية وتقليل التعرق، مع الاعتماد على مواد تصنيع صلبة وآلية تثبيت محكمة الإغلاق تضمن استقرار الساعة المعصمية أثناء الركض أو السباحة، مما يحمي القطع الداخلية والمستشعرات الحيوية من الاهتزازات العنيفة.

ترقب واسع يتابعه عشاق التقنية

تفتح هذه التسريبات الجمالية آفاقاً تسويقية واستهلاكية بالغة الأهمية يتابعها وكلاء التجزئة ومراجعو الهاردوير في مصر لعام 2026؛ ويرى خبراء الاتصالات محلياً أن تنوع الملحقات والأساور يمثل ميزة تنافسية قوية تجذب فئات الشباب المستقلين وعاملي قنوات العمل الحر بمصر، الذين يبحثون عن أجهزة تجمع بين دقة الرصد الصحي للمستشعرات والمظهر العصري المتجدد لإدارة نشاطهم اليومي والرياضي باحترافية.

يبرهن التركيز الواضح على تنوع ملحقات الساعات لعام 2026 على أن حسم الصدارة في سوق الأجهزة القابلة للارتداء غادر فخخ التباهي بالمواصفات البرمجية الجافة ليرتكز في عمق تلبية الأذواق الشخصية وصيانة راحة المستهلك.