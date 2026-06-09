سامسونج العالمية تكشف عن سلسلة Galaxy S26 بقدرات جديدة للذكاء الاصطناعي

كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات عن سلسلة هواتف Galaxy S26 الجديدة، والتي تم الإعلان عنها خلال فعالية Galaxy Unpacked 2026 التي أقيمت في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.

وتتضمن السلسلة مجموعة من التحديثات التي تركز على توسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي في الهواتف الذكية، من خلال تقديم أدوات تساعد المستخدمين على تنفيذ المهام اليومية بصورة أكثر سهولة، مع توفير اقتراحات تعتمد على سياق الاستخدام وتقليل الحاجة إلى التنقل بين التطبيقات المختلفة.

وشهدت الأجهزة الجديدة تطويرات في التصميم، حيث أصبحت أقل سماكة ووزنًا مقارنة بالإصدارات السابقة، كما تضم ميزة جديدة لحماية خصوصية الشاشة تحد من إمكانية رؤية المحتوى من الجوانب أثناء الاستخدام في الأماكن العامة.

وفي مجال التصوير، زودت سامسونج هواتف السلسلة بكاميرات محسنة مدعومة بتقنيات ذكاء اصطناعي تستهدف تحسين جودة الصور ومقاطع الفيديو، خاصة في ظروف الإضاءة المنخفضة، إلى جانب أدوات تتيح إجراء تعديلات تلقائية على الصور وإزالة بعض العناصر أو إضافة أخرى أثناء عملية التحرير.

كما توسع الشركة منظومة الذكاء الاصطناعي في أجهزتها عبر دمج عدد من المساعدات الرقمية والمنصات المتخصصة، بما يسمح بتنفيذ الأوامر باستخدام اللغة الطبيعية وتخصيص تجربة الاستخدام وفق احتياجات كل مستخدم.

وتعكس السلسلة الجديدة توجهًا متزايدًا في صناعة الهواتف الذكية نحو الاعتماد على الذكاء الاصطناعي كعنصر رئيسي في تطوير تجربة المستخدم وتقديم خدمات أكثر تفاعلاً وتخصيصًا.