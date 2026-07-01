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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريبات مصورة تكشف نتائج اختبارات السقوط لهاتف «iPhone 18 Pro» المُرتقب

iPhone 18 Pro
iPhone 18 Pro
احمد الشريف

أظهرت تسريبات مصورة بالغة الأهمية ملامح القوة الهيكلية لجيل هواتف أبل النخاعية القادم قبل أسابيع قليلة من الإعلان الرسمي. 

وأفاد تقرير استقصائي موسع نشره موقع "أندرويد أوثوريتي" (Android Authority) التقني العالمي لعام 2026، عن تسريب مقاطع فيديو وصور حية توثق خضوع هاتف "iPhone 18 Pro" لاختبارات سقوط قاسية (Drop Tests)، مستهدفة قياس مدى تحمل الزجاج المطور وإطار التيتانيوم المعزز صامتاً وبأعلى مستويات الفحص المختبري.

تفكيك صلابة "iPhone 18 Pro" 

تستهدف الهندسة المصنعية المحدثة من أبل سحق احتمالات تحطم الواجهات الزجاجية عند الارتطام بالأسطح الخرسانية الصلبة. 

وتمنح لقطات الفيديو المسربة لعام 2026 أدلة قاطعة على أن الهاتف حافظ على سلامته الهيكلية والتشغيلية بنسبة استقرار بلغت 100% عند سقوطه من مراتب مرتفعة، بفضل الجيل الجديد من طبقة الحماية البلورية، مما يمنح المكونات الفيزيائية مرونة قصوى تحمي الشاشة الداخلية من التسييل الحراري أو التلف الواجهي.

بروتوكولات معالجة ذكية تحمي الحساسات النخاعية 

تمنح أبل عتاد كاميرات الكومبلكس ومستشعرات العمق خطوط دفاع فيزيائية تمتص طاقة الارتداد الناتجة عن الصدمات عن بُعد؛ وحرص مبرمجو النواة التشغيلية بوادي السيليكون على تهيئة شفرات السوفت وير لتتولى أتمتة معايرة أدوات التثبيت البصري في أجزاء من الثانية فور استشعار السقوط الحر، مما يحمي عدسات التقريب واللوحة الأم من السخونة المفرطة اللحظية الناجمة عن ارتباك دوائر الطاقة، ويصون كيمياء الخلايا صامتاً.

ارتياح سوقي واسع يتابعه قطاع التجزئة

تفتح المواد المصورة المسربة لعملاق الهواتف الذكية آفاقاً استشرافية وتنظيمية بالغة الأهمية يتابعها وكلاء التوزيع بأسواق المحمول في مصر لعام 2026؛ ويرى خبراء البرمجيات محلياً أن متانة هاتف أبل القادم تمثل حلًا عبقرياً ومنظماً يلائم طبيعة الاستخدام الشاق لفئات الشباب المستقلين، وصناع المحتوى، وعاملي قنوات العمل الحر بمصر، والذين يتنقلون باستمرار ويعتمدون على صلابة العتاد لإدارة وتسييل مشاريعهم بالأسواق المحلية بسلاسة وبدون أي تعقيد.

iPhone 18 Pro iPhone iPhone 18

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