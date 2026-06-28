بعد زيادة أسعار الماك والآيباد.. iPhone 18 Pro قد يرتفع سعره 200 دولار

قد يواجه الراغبون في شراء هواتف iPhone 18 Pro زيادة ملحوظة في الأسعار عند إطلاقها لاحقا هذا العام، وذلك بعد أن رفعت آبل مؤخرا أسعار عدد من أجهزة ماك وآيباد بفوارق وصلت إلى 300 دولار في بعض الطرازات، وهو ما دفع مؤسسة الأبحاث IDC إلى مراجعة توقعاتها بشأن أسعار هواتف آيفون المقبلة.

IDC: زيادة الأسعار قد تصل إلى 200 دولار

قالت نبيلة بوبال، المديرة الأولى للبيانات والتحليلات في شركة IDC، إن الزيادات الأخيرة التي أقرتها آبل على أجهزة ماك وآيباد دفعت الشركة إلى رفع تقديراتها لـ أسعار هواتف iPhone 18 Pro.

وكانت IDC تتوقع في السابق زيادة قدرها 100 دولار لطرازات Pro، و50 دولارا فقط للإصدار الأساسي من iPhone 18، إلا أن هذه التقديرات تغيرت بعد موجة الزيادات الأخيرة.

وأضافت بوبال: “أعتقد أن أسعار هواتف آيفون قد ترتفع بأكثر مما توقعناه سابقا، وربما تصل الزيادة إلى 200 دولار لطرازي Pro وPro Max، ويبدو أن عصر الزيادات المحدودة البالغة 50 دولارا قد انتهى”.

iPhone 17 Pro

كيف توصلت IDC إلى هذا التقدير؟

وفقا للتوقعات الجديدة، قد يبدأ سعر iPhone 18 Pro من 1299 دولارا، بينما قد يصل سعر iPhone 18 Pro Max إلى 1399 دولارا إذا أقرت آبل زيادة قدرها 200 دولار.

واستندت IDC في تقديراتها إلى الزيادات التي شهدتها أجهزة آبل المزودة بذاكرة وصول عشوائي (رام) بسعة 12 جيجابايت، إذ ارتفع سعر M4 iPad Air بمقدار 150 دولارا، فيما زاد سعر الإصدار الأساسي من M5 iPad Pro بنحو 200 دولار.

كما أشارت المؤسسة إلى أن الترقية إلى مستوى أعلى من الذاكرة في الأجهزة القابلة للتخصيص أصبحت اليوم أكثر تكلفة مقارنة بالسابق، وهو ما قد تعتمد عليه آبل أيضا في تسعير هواتف iPhone 18 Pro الجديدة.

أزمة الذاكرة قد تستمر في رفع الأسعار

وترى IDC أن استمرار ارتفاع تكاليف الذاكرة والتغييرات الأخيرة في استراتيجية تسعير آبل يعززان احتمالات زيادة أسعار هواتف iPhone 18 Pro عند إطلاقها، معتبرة أن سيناريو رفع الأسعار بمقدار 200 دولار يبدو واقعيا في ظل المؤشرات الحالية، رغم أن آبل لم تعلن حتى الآن أي تفاصيل رسمية بشأن زيادة أسعار الجيل الجديد من هواتفها.