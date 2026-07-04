قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الفلاحين تفجر مفاجأة: البطاطس قد تصل إلى 30 جنيهًا.. وهذا موعد تراجع الأسعار
راكبين موتوسيكل .. القبض على 3 أشخاص تحرشوا بطالبة في الغردقة
بشرى سارة من التموين.. تعويض فوري لهؤلاء المستبعدين من بطاقات
ستارمر المنتهية ولايته: خليفتي لن يمكنه قضاء وقت أقل في الشئون الخارجية
مايا مرسي: وقفت كثيرًا أمام بكاء البطل لحظة الانتصار
تكريمًا لجهود أبو العينين .. حفاوة وتصفيق حار من وفود 43 دولة خلال قمة برلمانات البحر المتوسط
لو مسافر خارج البلاد خلي بالك.. اعرف حالات الحذف من بطاقة التموين
ألف جنيه زيادة في أجور العاملين بالصحف القومية من أول يوليو
خزينة الزمالك تنتعش بـ 570 ألف دولار فى المونديال| تفاصيل
ميسي يشعر بالقلق.. العميد يجهز مفاجأة لـ البرغوت فى مباراة مصر والأرجنتين
موعد مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026.. القنوات الناقلة
مبروك يا فراعنة..سفارة استراليا بالقاهرة تهنئ مصر بالتأهل لدور 16
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

احجز قبل فوات الأوان.. واتساب يفتح باب حجز أسماء المستخدمين

واتساب
واتساب
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة “ميتا” Meta، مطلع هذا الأسبوع أن تطبيق المراسلة الشهير واتساب WhatsApp، سيبدأ قريبا في طرح ميزة أسماء المستخدمين Usernames، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز خصوصية المستخدمين عبر إتاحة إمكانية التواصل دون الحاجة إلى مشاركة أرقام الهواتف.

وبحسب الشركة، ستتيح هذه الميزة لمستخدمي واتساب اختيار اسم فريد يمكن استخدامه بدلا من رقم الهاتف، ما يمنحهم مستوى أعلى من الخصوصية عند التواصل داخل التطبيق، ورغم أن الخاصية لم تفعل بشكل كامل بعد، فإنها ستطرح تدريجيا عالميا خلال الأشهر المقبلة.

ورغم عدم الإطلاق الرسمي، فقد بدأت الشركة بالفعل في فتح باب حجز أسماء المستخدمين بشكل مبكر، ما أدى إلى تسابق كبير بين المستخدمين للحصول على الأسماء التي يرغبون بها، سواء للاستخدام الشخصي أو لتوحيد الهوية الرقمية عبر مختلف المنصات.

كيفية حجز اسم المستخدم على واتساب؟

في الوقت الحالي، تتوفر ميزة الحجز فقط على تطبيق واتساب للهواتف المحمولة، وقد يتلقى المستخدمون إشعارات داخل التطبيق عند إتاحة الميزة لهم، ويمكن أيضا الوصول إليها يدويا عبر الإعدادات باتباع الخطوات التالية:

- على أجهزة آيفون:

1. اضغط على قسم You
2. ادخل إلى الملف الشخصي
3. قم باختيار إنشاء اسم مستخدم Create Username أواحجز اسم مستخدم Reserve Username.
4. لضغط على حفظ Save ثم تم Done

- على أجهزة أندرويد:

1. افتح قائمة الثلاث نقاط
2. ادخل إلى الإعدادات Settings
4. اختر الملف الشخصي
5. اضغط على إنشاء اسم مستخدم Create Username أو احجز اسم مستخدم Reserve Username، ثم حفظ Save وبعدها تم Done.

اسم المستخدم على واتساب


شروط وقيود أسماء المستخدمين

تؤكد واتساب أن كل اسم مستخدم يجب أن يكون فريدا، ما يعني عدم إمكانية تكراره، كما يمكن أن يتغير توفر الاسم إذا قام مستخدم آخر بتغييره أو حذفه، حيث يعود الاسم المتاح مجددا بعد 14 يوما من تحريره.

ويمكن للمستخدمين أيضا اختيار نفس اسم المستخدم المستخدم على منصات أخرى مثل فيسبوك أو إنستجرام، بشرط أن يكون متاحا.

وتشترط المنصة أن يتراوح اسم المستخدم بين 3 و35 حرفا، وأن يتضمن أحرفا لاتينية صغيرة وأرقاما ونقاطا وشرطات سفلية فقط، مع منع استخدام أسماء مكونة من أرقام فقط أو كلمات محظورة.

تحذيرات من الاحتيال

تعمل الشركة على إضافة إجراءات أمان مثل رمز تحقق خاص عند التواصل مع مستخدم لأول مرة عبر اسم المستخدم، إلا أن الخبراء يحذرون من احتمال زيادة محاولات الاحتيال بسبب إمكانية انتحال الهوية بسهولة أكبر مقارنة باستخدام أرقام الهواتف.

ورغم منع استخدام أسماء شخصيات عامة مثل “بيونسيه” أو “تيم كوك”، لم توضح الشركة بعد آلية دقيقة لمنع تقليد الأسماء أو الحسابات المضللة.

وفي سياق متصل، تواجه الشركة ضغوطا في الهند، حيث تطالب الحكومة هناك بتأجيل الإطلاق إلى حين تقديم توضيحات إضافية حول كيفية الحد من مخاطر الاحتيال، خاصة أن الهند تعد أكبر سوق لتطبيق واتساب بأكثر من 500 مليون مستخدم.

واتساب أسماء واتساب حجز أسماء المستخدمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفي عبده

لمدة 3 أسابيع.. ابنة فيفي عبده تكشف تطورات حالة والدتها الصحية

محمد صلاح

محمد صلاح يرد على سؤال مثير: من هو أفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية؟

أسعار الدواجن

البانيه يفاجئ المستهلكين.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس والاسم

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس والاسم .. ترقبوها

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات اليوم السبت 4-7-2026

أسعار البيض

عاودت الصعود.. كم وصل سعر كرتونة البيض بالأسواق اليوم السبت؟

ارشيفية

تظلمات بطاقات التموين 2026.. خطوات إعادة تشغيل البطاقة وشروط قبول التظلم

حالة الطقس

موجة حارة تضرب مصر.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس السبت 4 يوليو

ترشيحاتنا

محاكمة بلوجر ام مكة

تأجيل جلسة محاكمة أم مكة أمام محكمة طنطا الاقتصادية بتهمة غسيل الأموال

المتهمين

خلافات عائلية .. القبض على طرفى مشاجرة بالإسكندرية

المتهم

الكاميرا صورته.. القبض على متهم بسرقة لاب توب من داخل عقار بينى سويف

بالصور

بفستان لامع باللون الوردي.. فرح شعبان تتألق في أحدث ظهور لها

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

لماذا يحذر الأطباء من شرب المياه المثلجة مباشرة بعد التعرض للشمس؟

لماذا قد يكون الماء المثلج مضرًا بعد الحر؟
لماذا قد يكون الماء المثلج مضرًا بعد الحر؟
لماذا قد يكون الماء المثلج مضرًا بعد الحر؟

القلعة المحصنة.. 22 معلومة عن القيادة الاستراتيجية أكبر كيان عسكري في العالم

القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية
القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية
القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية

هل ترتفع أسعار البنزين؟ .. مضيق هرمز يهدد بأزمة عالمية

أسعار النفط العالمية 2026
أسعار النفط العالمية 2026
أسعار النفط العالمية 2026

فيديو

القيادة الاستراتيجية للدولة

القيادة الاستراتيجية.. القلعة العسكرية الجديدة ترسم ملامح القوة في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

المزيد