احجز قبل فوات الأوان.. واتساب يفتح باب حجز أسماء المستخدمين

أعلنت شركة “ميتا” Meta، مطلع هذا الأسبوع أن تطبيق المراسلة الشهير واتساب WhatsApp، سيبدأ قريبا في طرح ميزة أسماء المستخدمين Usernames، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز خصوصية المستخدمين عبر إتاحة إمكانية التواصل دون الحاجة إلى مشاركة أرقام الهواتف.

وبحسب الشركة، ستتيح هذه الميزة لمستخدمي واتساب اختيار اسم فريد يمكن استخدامه بدلا من رقم الهاتف، ما يمنحهم مستوى أعلى من الخصوصية عند التواصل داخل التطبيق، ورغم أن الخاصية لم تفعل بشكل كامل بعد، فإنها ستطرح تدريجيا عالميا خلال الأشهر المقبلة.

ورغم عدم الإطلاق الرسمي، فقد بدأت الشركة بالفعل في فتح باب حجز أسماء المستخدمين بشكل مبكر، ما أدى إلى تسابق كبير بين المستخدمين للحصول على الأسماء التي يرغبون بها، سواء للاستخدام الشخصي أو لتوحيد الهوية الرقمية عبر مختلف المنصات.

كيفية حجز اسم المستخدم على واتساب؟

في الوقت الحالي، تتوفر ميزة الحجز فقط على تطبيق واتساب للهواتف المحمولة، وقد يتلقى المستخدمون إشعارات داخل التطبيق عند إتاحة الميزة لهم، ويمكن أيضا الوصول إليها يدويا عبر الإعدادات باتباع الخطوات التالية:

- على أجهزة آيفون:

1. اضغط على قسم You

2. ادخل إلى الملف الشخصي

3. قم باختيار إنشاء اسم مستخدم Create Username أواحجز اسم مستخدم Reserve Username.

4. لضغط على حفظ Save ثم تم Done

- على أجهزة أندرويد:

1. افتح قائمة الثلاث نقاط

2. ادخل إلى الإعدادات Settings

4. اختر الملف الشخصي

5. اضغط على إنشاء اسم مستخدم Create Username أو احجز اسم مستخدم Reserve Username، ثم حفظ Save وبعدها تم Done.

اسم المستخدم على واتساب



شروط وقيود أسماء المستخدمين

تؤكد واتساب أن كل اسم مستخدم يجب أن يكون فريدا، ما يعني عدم إمكانية تكراره، كما يمكن أن يتغير توفر الاسم إذا قام مستخدم آخر بتغييره أو حذفه، حيث يعود الاسم المتاح مجددا بعد 14 يوما من تحريره.

ويمكن للمستخدمين أيضا اختيار نفس اسم المستخدم المستخدم على منصات أخرى مثل فيسبوك أو إنستجرام، بشرط أن يكون متاحا.

وتشترط المنصة أن يتراوح اسم المستخدم بين 3 و35 حرفا، وأن يتضمن أحرفا لاتينية صغيرة وأرقاما ونقاطا وشرطات سفلية فقط، مع منع استخدام أسماء مكونة من أرقام فقط أو كلمات محظورة.

تحذيرات من الاحتيال

تعمل الشركة على إضافة إجراءات أمان مثل رمز تحقق خاص عند التواصل مع مستخدم لأول مرة عبر اسم المستخدم، إلا أن الخبراء يحذرون من احتمال زيادة محاولات الاحتيال بسبب إمكانية انتحال الهوية بسهولة أكبر مقارنة باستخدام أرقام الهواتف.

ورغم منع استخدام أسماء شخصيات عامة مثل “بيونسيه” أو “تيم كوك”، لم توضح الشركة بعد آلية دقيقة لمنع تقليد الأسماء أو الحسابات المضللة.

وفي سياق متصل، تواجه الشركة ضغوطا في الهند، حيث تطالب الحكومة هناك بتأجيل الإطلاق إلى حين تقديم توضيحات إضافية حول كيفية الحد من مخاطر الاحتيال، خاصة أن الهند تعد أكبر سوق لتطبيق واتساب بأكثر من 500 مليون مستخدم.