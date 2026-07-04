أسماء المستخدمين المرتقبة في واتساب تفجر مخاوف أمنية تهدد أمان الحسابات

تواجه منصة المراسلة الفورية الأشهر عالمياً "واتساب" انتقادات فنية حادة ومخاوف سيبرانية متصاعدة بالتزامن مع اختبار ميزتها الجديدة.

ورصدت التقارير الرقابية الصادرة لعام 2026، حالة من القلق بين خبراء أمن المعلومات إثر الكشف عن كواليس تفعيل ميزة "أسماء المستخدمين" (Usernames) بدلاً من أرقام الهواتف، وسط تحذيرات من إمكانية استغلال الهوية الرقمية الجديدة في تسييل عمليات الاحتيال واختراق خصوصية الحسابات صامتاً ودون علم الضحايا.

تفكيك أبعاد الميزة المحدثة

تستهدف شركة "ميتا" من إدخال هذه الآلية البرمجية المحدثة مغادرة أسلوب التراسل التقليدي المبني على تبادل أرقام الهواتف الفيزيائية.

وتمنح البيانات التحليلية لعام 2026 أدلة قاطعة على أن الاعتماد على معرفات نصية عامة سيسهل على قراصنة الإنترنت تخمين الحسابات واستخدام خوارزميات الهندسة الاجتماعية بنسبة اختراق قد تصل إلى 100% في حال عدم دمج طبقات حماية إضافية، مما يفقد التطبيق ميزته النخاعية القائمة على التشفير المصمت بين الطرفين.

بروتوكولات حوسبة معاصرة

تمنح المنصة خوادمها ومخازنها السحابية بروتوكولات معالجة ذكية لتأمين قواعد البيانات المليونية من هجمات التخمين العشوائي المتوقعة.

وحرص مبرمجو الأكواد بوادي السيليكون على تهيئة شفرات حماية تتولى أتمتة فحص وتصفية طلبات البحث عن الأسماء في أجزاء من الثانية، مما يحمي المعالج المركزي واللوحة الأم للمخدمات من السخونة المفرطة اللحظية الناتجة عن الضغط الكثيف، ويمنع النزيف الحراري للدوائر عتادياً طوال الليل.

ارتباك تنظيمي يتابعه وكلاء التوزيع

تفتح المراجعات الأمنية لملف التحول الرقمي الجديد آفاقاً استشرافية وتنظيمية بالغة الأهمية يتابعها قطاع الاتصالات وسوق المحمول في مصر لعام 2026.

ويرى مراجعو الأنظمة محلياً أن حماية المعرفات يمثل أمراً حيوياً تترقبه فئات الشباب المستقلين وعاملي قنوات العمل الحر بمصر الذين يربطون أعمالهم وتواصلهم التجاري بحسابات واتساب، مما يفرض عليهم تفعيل آليات التحقق الثنائي لضمان إدارة وتسييل مشاريعهم بالأسواق المحلية بسلاسة وبدون أي تعقيد واجهي.