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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمد جمال: الاستقرار الفني والالتزام التكتيكي مفتاح تأهل مصر أمام أستراليا

منتخب مصر
منتخب مصر
محمد البدوي

أكد الكابتن محمد جمال، نجم الزمالك السابق والمحلل الرياضي، أن مواجهات دور الـ32 في كأس العالم 2026 تختلف بشكل كبير عن مباريات دور المجموعات، لأنها تُحسم بالتفاصيل الصغيرة، وهو ما يتطلب تجهيز اللاعبين نفسيًا وذهنيًا قبل مواجهة أستراليا.

الاستقرار الفني وعدم تغيير طريقة اللعب

وأوضح، خلال حواره ببرنامج «خط أحمر» الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى على قناة «الحدث اليوم»، أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن فضّل الحفاظ على الاستقرار الفني وعدم تغيير طريقة اللعب رغم غياب أحمد فتوح، مشيرًا إلى أن المنتخب سيخوض اللقاء بالرسم التكتيكي المعتاد 4-2-3-1، مع الاعتماد على كريم حافظ في مركز الظهير الأيسر، لما يمتلكه من خبرات دولية تؤهله لتعويض الغياب.

ثقة الجهاز الفني في العناصر 

وأشار إلى أن التشكيل الرسمي يعكس ثقة الجهاز الفني في العناصر التي ساهمت في نتائج المنتخب خلال المباريات الماضية، لافتًا إلى أن الانسجام بين رامي ربيعة وياسر إبراهيم في قلب الدفاع، إلى جانب ثنائي الوسط مروان عطية وحمدي فتحي، يمنح المنتخب توازنًا كبيرًا دفاعيًا وهجوميًا.

وأشاد محمد جمال بالمستوى الذي يقدمه اللاعب زيكو، مؤكدًا أنه يعد من أبرز اكتشافات حسام حسن في المنتخب، بعدما نجح في فرض نفسه سريعًا بين مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات.

كما أثنى على إمكانات الحارس مصطفى شوبير، مؤكدًا أنه يمتلك شخصية قوية وقدرات فنية مميزة، خاصة في اللعب بالقدم وبناء الهجمات من الخلف، ما يجعله من الحراس الواعدين في الكرة المصرية.

الحفاظ على هوية المنتخب 

واختتم نجم الزمالك السابق تصريحاته بالتأكيد على أن الحفاظ على هوية المنتخب والالتزام بالخطة الفنية سيكونان مفتاح التأهل إلى الدور التالي، متوقعًا ظهورًا قويًا للمنتخب المصري أمام أستراليا.

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