زيادة جديدة وعلاوات للموظفين بقرار الرئيس السيسي.. بشرى لـ4.5 مليون موظف خلال أيام

تشهد موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026 اهتماماً واسعاً من جانب ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بعد إعلان الحكومة تطبيق أكبر حزمة زيادات في الأجور والعلاوات والحوافز خلال السنوات الأخيرة، تنفيذاً للقانون الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يتضمن رفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة الحافز الإضافي، ومنح علاوات دورية وخاصة للعاملين بالدولة، فضلاً عن مزايا جديدة للعاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

ويأتي هذا التبكير في الصرف ليمثل خطوة إيجابية تعكس حرص الحكومة على تمكين الموظفين من الاستفادة من الزيادات الجديدة مبكراً، في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية.



وزير المالية يعلن تبكير صرف المرتبات بالزيادة الجديدة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن صرف المرتبات بالزيادات الجديدة للعاملين بالدولة سيبدأ اعتباراً من يوم 20 يوليو الجاري، في خطوة تستهدف تمكين الموظفين من الاستفادة من الزيادات الجديدة مبكراً.



وأوضح الوزير أن التكلفة الإجمالية للزيادات الجديدة رفعت مخصصات الأجور في الموازنة العامة للدولة إلى نحو 822.8 مليار جنيه، مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف ربط تحسين دخول العاملين بتطوير مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.



وأضاف أن الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة ارتفع رسمياً إلى 8000 جنيه شهرياً، في إطار خطة الدولة لتحسين مستويات المعيشة ومواجهة الأعباء الاقتصادية.

الرئيس السيسي يصدق على قانون زيادة الأجور

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانوناً جديداً يتضمن تحديد نسبة العلاوة الدورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بالقانون، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بالدولة، وإقرار منحة جديدة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.



ويأتي هذا القانون ضمن حزمة اجتماعية تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين دخول العاملين، مع استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.

تفاصيل الزيادات الجديدة في الأجور

يتضمن القانون عدداً من المزايا المالية التي بدأ تطبيقها اعتباراً من الأول من يوليو 2026. وتشمل هذه الزيادات:

منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي المستحق في 30 يونيو 2026، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً.

حصول العاملين غير المخاطبين بالقانون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي المستحق في التاريخ نفسه، وبحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً.

زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بالدولة بقيمة ثابتة تبلغ 750 جنيهاً شهرياً.

حصول العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام على منحة شهرية تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة، مع ضمان ألا يقل إجمالي الدخل الشهري بعد صرف المنحة عن 8000 جنيه.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026 بالزيادة الجديدة

يمثل موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026 أهمية خاصة هذا العام، بعدما أعلن وزير المالية بدء صرف المرتبات اعتباراً من يوم 20 يوليو، متضمنة جميع الزيادات الجديدة التي أقرتها الدولة.



ويأتي ذلك بعد بدء تنفيذ الزيادات رسمياً مع انطلاق العام المالي الجديد، ليحصل الموظفون على رواتبهم لأول مرة وفق منظومة الأجور الجديدة التي تشمل العلاوات والحوافز والحد الأدنى الجديد للأجور.

جدول الأجور الجديد بعد الزيادة

أعلنت الحكومة جدول الأجور الجديد للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والذي جاء على النحو التالي:

الدرجة الممتازة: ارتفع الأجر من 13,200 جنيه إلى 14,900 جنيه.

الدرجة العالية: ارتفع الأجر من 11,200 جنيه إلى 12,900 جنيه.

مدير عام أو ما يعادله: ارتفع الأجر من 10,300 جنيه إلى 11,400 جنيه.

الدرجة الأولى: ارتفع الأجر من 9,200 جنيه إلى 10,800 جنيه.

الدرجة الثانية: ارتفع الأجر من 8,200 جنيه إلى 9,500 جنيه.

الدرجة الثالثة التخصصية: ارتفع الأجر من 8,700 جنيه إلى 9,100 جنيه.

الدرجة الرابعة: ارتفع الأجر من 8,200 جنيه إلى 9,300 جنيه.

الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة: ارتفع الأجر من 8,100 جنيه إلى 9,100 جنيه.

الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: ارتفع الأجر من 7,000 جنيه إلى 8,100 جنيه.

العلاوات الجديدة للعاملين بالدولة

يتضمن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026 صرف العلاوات الجديدة التي أقرها القانون، وتشمل:

علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين غير المخاطبين بالقانون.

زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين

يحصل جميع العاملين بالدولة على حافز إضافي بقيمة 750 جنيهاً شهرياً.

وأوضح وزير المالية أن تكلفة هذا الحافز تبلغ نحو 77.5 مليار جنيه، ليصبح من أكبر البنود المالية ضمن حزمة تحسين الأجور الجديدة، ويهدف هذا الحافز إلى رفع صافي دخول الموظفين بصورة مباشرة، بما يساعدهم على مواجهة الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة.