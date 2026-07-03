بكلمات رومانسية .. ماذا قال زوج آمال ماهر لها في عيد زواجهما الأول

احتفل رجل الأعمال علي محجوب بمرور عام على زواجه من الفنانة آمال ماهر، موجهًا لها رسالة رومانسية عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، عبّر فيها عن سعادته باستمرار رحلتهما معًا، في مناسبة عيد زواجهما الأول.

وشارك علي محجوب مجموعة من الصور التي جمعته بآمال ماهر، وحرص على إرفاقها برسالة مليئة بالمشاعر، احتفالًا بهذه المناسبة الخاصة، وهو ما لاقى تفاعلًا واسعًا من متابعيهما الذين انهالت تعليقاتهم بالتهنئة والدعوات لهما بدوام السعادة والاستقرار.

من جانبها، لم تُخفِ آمال ماهر سعادتها بهذه اللفتة الرومانسية، وسارعت بالرد على رسالة زوجها بكلمات عكست عمق العلاقة التي تجمعهما، إذ كتبت: "كل سنة وأنت منور حياتي، وكل سنة وإحنا مع بعض."

وأضافت باللغة الإنجليزية: "Love you so much my lolo"، في رسالة قصيرة حملت الكثير من الحب والامتنان، ونالت تفاعلًا كبيرًا من جمهورها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الرسائل المتبادلة بين الثنائي، معتبرين أنها تعكس حالة من التفاهم والمودة بينهما، خاصة أنها جاءت بالتزامن مع احتفالهما بمرور عام على الزواج.

ويحرص الثنائي على إبقاء تفاصيل حياتهما الخاصة بعيدًا عن الأضواء في أغلب الأوقات، إلا أن هذه المناسبة شهدت استثناءً، حيث شاركا جمهورهما لحظات مميزة من احتفالهما بعيد زواجهما الأول، وسط أمنيات من محبي آمال ماهر باستمرار السعادة والنجاح في حياتهما الزوجية.